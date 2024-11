Sindacati Forze di Polizia e Forze Armate convocate dal Governo per il rinnovo del contratto

StrettoWeb

Il 20 novembre 2024, una delegazione di esponenti di rilievo del Direttivo Nazionale del Sindacato dei Carabinieri Unarma, composta dal Segretario Generale Nazionale Antonio Nicolosi e dal Segretario Generale Regionale Calabria Fabio Riccio, è stata ricevuta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica. La trattativa per il rinnovo del contratto dei Carabinieri, un tema di grande rilevanza per la categoria e per il miglioramento delle condizioni di lavoro dei membri di tutta l’Istituzione è orientata alla piena tutela dei Carabinieri sia di aspetto economico che normativo.

Durante l’incontro, Fabio Riccio, leader del Sindacato Unarma in Calabria, ha dichiarato: “È un onore per me sedere al fianco del mio Segretario Generale Nazionale, Antonio Nicolosi, in questa importante trattativa. Siamo determinati a portare a termine questo processo con l’obiettivo di ottenere un rinnovo del contratto che sia finalmente degno e rispettoso delle esigenze dei nostri colleghi e delle forze di polizia in generale”.

L’incontro segna un passo importante nel cammino verso un accordo tra la parte pubblica e le organizzazioni sindacali, con l’intento di migliorare le condizioni lavorative e di riconoscimento del

personale delle forze armate. Unarma continua a lavorare per garantire il giusto valore e il dovuto rispetto a chi quotidianamente si impegna per la sicurezza e la difesa del nostro Paese.

