A Siderno si inaugura la sala di ascolto destinata alle persone fragili e più vulnerabili

Quest’importante luogo si è potuto realizzare grazie al contributo fornito dalla Caritas Diocesana di Locri-Gerace-Centro di accoglienza, che ha dato negli ultimi anni un grande sostegno e aiuto alle persone che hanno denunciato situazioni di disagio o sono state vittime di diverse forme di violenza.

Per l’inaugurazione dei citati locali è stato scelto il mese di novembre, anche per la concomitante celebrazione annuale (il 25 novembre), della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne ufficializzata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999. L’esigenza di creare all’interno del Commissariato di Siderno, un luogo dedicato all’ascolto delle persone più fragili o che vivono un momento di fragilità, nasce dall’esigenza di garantire alle vittime di violenza, che trovano il coraggio di denunciare, un posto accogliente e protetto, affinché possano elaborare gli abusi e i maltrattamenti subiti.

Questo luogo rappresenta uno spazio all’interno del quale le vittime di violenza di genere possano sentirsi protette e ascoltate dai poliziotti da sempre vicini alle donne che subiscono violenza. All’evento prenderanno parte le principali autorità Civili, Militari e Religiose.

