Calcio a 5, Under 23: show tra Polistena e Futura Under 23, finisce 6-6

La gara Under 23 di Calcio a 5 tra Futura e Polistena finisce 6-6. Partita avvincente e palpitante. Futura priva di Melito e con Scalavino a mezzo servizio. Sfida caratterizzata da continui ribaltamenti di fronte. Subito 2-0 per la Futura con due gol su schema da calcio piazzato di Alessandro Squillaci. Il Polistena non ci sta e ribalta il punteggio portandosi sul 4-2. La Futura crea tantissimo, probabilmente ottiene meno del dovuto ma pareggia 4-4. Il primo tempo termina 5 a 4 grazie ad un tiro libero assegnato nel finale.

Nel secondo, in ragazzi della Futura prendono in mano le redini dell’incontro ma sciupano tanto, complice la bravura del portiere avversario, senza ombra di dubbio il migliore in campo. Nonostante questo il Polistena in ripartenza segna il 6 a 4. I due gol che consentono di chiudere sulla parità sono di Scalavino e Falcone. 6 a 6 il finale (3 pali e una traversa per la Futura) tra le squadre leader del girone U di coppa della divisione. Manca una gara per chiudere la fase a gironi. In gol per la Futura, la tripletta di Alessandro Squillaci, la doppietta di Paolo Scalavino ed il gol del Capitano Andrea Falcone.

La Dirigenza della Polisportiva Futura con a capo Nino Mallamaci “intende ringraziare pubblicamente la società Polistena C5 e il mister Michele Spanó per la grande accoglienza”.

