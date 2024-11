Serie D, il Locri di Cozza si assicura Giuseppe Rizzo

StrettoWeb

Il Locri di Ciccio Cozza mette a segno un colpo importante ed esperto: è ufficiale, infatti, l’arrivo di Giuseppe Rizzo, calciatore messinese ex Reggina, Messina e Catania. Il centrocampista ritrova la bandiera amaranto, che lo aveva allenato in riva allo Stretto nell’anno del ritorno in Serie C dell’allora club di Foti. Rizzo aveva esordito in prima squadra insieme a tanti altri prodotti interessanti delle giovanili della Reggina, alcuni ora tornati in amaranto.

Poi un lungo girovagare tra B, C e D, tra cui la sua Messina e il Catania tra le ultime esperienze. In estate aveva firmato con l’ambizioso Pompei. Ora il ritorno a Reggio, seppur in provincia. A celebrarlo ufficialmente un reel social del club jonico.

