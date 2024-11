Serie D, bagarre in vetta: di misura Siracusa e Reggina, show Scafatese a Locri. Risultati e classifica

StrettoWeb

Bagarre in vetta nel girone I di Serie D, con ben quattro squadre in tre punti. Sono Scafatese e Siracusa a guidare la classifica: show campani a Locri (0-4), di misura gli aretusei sul Licata (1-0). Il colpaccio di giornata è della Reggina a Vibo, mentre il Sambiase resta in scia rifilando un tris al Sant’Agata.

Alla luce di questi risultati, così cambia la classifica.

Risultati Serie D, 12ª giornata

Akragas-Enna 0-1

Locri-Scafatese 0-4

Paternò-Acireale 1-0

Pompei-Igea Virtus 0-0

Sambiase-Sant’Agata 3-1

Sancataldese-Castrumfavara 0-0

Siracusa-Licata 1-0

Vibonese-Reggina 0-1

Nissa-Ragusa 0-0

Classifica Serie D

Scafatese 26 Siracusa 26 Reggina 24 Vibonese 23 (una gara in meno) Sambiase 20 Paternò 19 Castrumfavara 17 Igea Virtus 16 Enna 16 Locri 13 Sant’Agata 13 Sancataldese 13 Nissa 13 Pompei 12 Licata 12 Ragusa 11 Acireale 8 (una gara in meno) Akragas 7

Prossimo turno (13ª giornata)

Domenica 24 novembre (ore 14.30)

Akragas-Paternò

Acireale-Nissa

Enna-Sambiase

Igea Virtus-Castrumfavara

Licata-Vibonese

Reggina-Pompei

Sant’Agata-Locri

Scafatese-Siracusa

Ragusa-Sancataldese

