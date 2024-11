Serie D, Acireale-Vibonese ricca di gol: vincono i siciliani per 3-2. Come cambia la classifica

StrettoWeb

Non solo Coppa Italia Serie D. Questo pomeriggio si è giocato anche il recupero del girone I tra Acireale e Vibonese, rinviato di qualche settimana dopo il maltempo che ha paralizzato l’area del catanese. Gara ricca di emozioni e di gol, terminata 3-2 per i padroni di casa, i quali ribaltano i pronostici della vigilia e si rilanciano in ottica salvezza. La Vibonese invece sciupa tutto in quattro giorni, dilapidando il vantaggio in vetta accumulato fino allo scorso weekend (capolista nonostante il riposo).

La sosta forzata, a questo punto, non ha giovato alla compagine di Facciolo, che tra domenica e oggi ha raccolto due sconfitte e quattro gol subiti, perdendo oggi in casa di una squadra in difficoltà. Per quanto concerne la partita, in cinque minuti succede di tutto: avanti gli ospiti con Terranova, pari di Sueva. Alla mezz’ora nuovo vantaggio rossoblu con Cardinale e a ridosso dell’intervallo nuovo pari siciliano con Capogna. Il gol decisivo è al 56′ con Dampha, per il 3-2 finale. Alla luce di questo risultato, così cambia la classifica.

Classifica Serie D

Scafatese 26 Siracusa 26 Reggina 24 Vibonese 23 Sambiase 20 Paternò 19 Castrumfavara 17 Igea Virtus 16 Enna 16 Nissa 13 Sant’Agata 13 Sancataldese 13 Locri 13 Pompei 12 Licata 12 Acireale 11 (una gara in meno) Ragusa 10 Akragas 7

Prossimo turno (13ª giornata)

Domenica 24 novembre (ore 14.30)

Akragas-Paternò

Acireale-Nissa

Enna-Sambiase

Igea Virtus-Castrumfavara

Licata-Vibonese

Reggina-Pompei

Sant’Agata-Locri

Scafatese-Siracusa

Ragusa-Sancataldese

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.