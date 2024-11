Serie D, ufficiali gli accoppiamenti dei 16esimi di Coppa Italia: la Reggina pesca la Gelbison | TABELLONE

StrettoWeb

Con i successi di Martina, Lavagnese, Lentigione, Piacenza e Ravenna nei posticipi disputati ieri pomeriggio si sono chiusi i Trentaduesimi di Coppa Italia Serie D. Acquisiti i verdetti delle ultime cinque sfide, il Dipartimento Interregionale ha reso noti gli accoppiamenti dei Sedicesimi di finale (20 novembre, ore 14.30) e il tabellone di svolgimento dei prossimi turni.

La Reggina, che ha passato il turno vincendo in rimonta contro l’Acireale, va in casa della Gelbison, squadra campana militante in altro girone e vecchia conoscenza anche del raggruppamento calabro-siciliano. La Scafatese becca l’Ischia, c’è poi anche il derby siciliano Enna-Siracusa. Di seguito tutti gli accoppiamenti:

Gara 1 Vado-Saluzzo

Gara 2 Lavagnese-San Giuliano City

Gara 3 Club Milano-Sant’Angelo

Gara 4 Piacenza-Villa Valle

Gara 5 Palazzolo-Cjarlins Muzane

Gara 6 Dolomiti Bellunesi-Adriese

Gara 7 Lentigione-Ravenna

Gara 8 Vigor Senigallia-Castelfidardo

Gara 9 Livorno-Seravezza

Gara 10 Sangiovannese-Follonica Gavorrano

Gara 11 Roma City-L’Aquila

Gara 12 Cos Sarrabus Ogliastra-Guidonia

Gara 13 Scafatese-Ischia

Gara 14 Martina-Casarano

Gara 15 Gelbison-Reggina

Gara 16 Enna-Siracusa

