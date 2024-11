Serie C Volley, la Nino Romano affronta ASD Volley ’96 nel derby

StrettoWeb

Vigilia di derby in casa Nino Romano che, sabato 23 novembre, ospiterà l’ASD Volley ’96 di Mr. Salmeri per quello che si prospetta essere uno dei match più caldi e belli che questo girone di Serie C può offrire.

La squadra dello scarabeo ha conquistato un punto nelle ultime due gare, frutto di una sconfitta al tie break contro il Team Volley Messina e un secco 0-3, rimediato sempre al PalaTukery, contro la Golden Volley Aci Catena, attestandosi, così, a centro classifica con 4 punti raccolti nelle tre partite fin qui disputate. Gli ultimi, deludenti, risultati ottenuti, fanno propendere a pensare che Salmeri & co. affrontino il match contro le RomaNine con la determinazione e la foga di chi ha voglia e necessità di rialzarsi dopo una caduta.

Da parte Romano, la sosta ha contribuito a svuotare l’infermeria e mr. Maccotta dovrebbe avere l’intera rosa a disposizione, fatta eccezione per la lungo degente Ilenia Vallefuoco e per Rossella Motta, ancora alle prese con un fastidioso infortunio al ginocchio. In casa rosso-blu si respira un’aria di apparente tranquillità ma tutto l’ambiente sa che questa partita è importante sia per il morale, sia per continuare a veleggiare tra le prime posizioni della classifica.

Mr. Foti approccia questa gara con il suo proverbiale pragmatismo: “Sicuramente una partita un po’ più carica di significato rispetto alle altre ma, che di fatto, è una partita come tante altre, non ha un valore maggiore, non da punti in più e nemmeno li toglie. È giusto che le ragazze la sentano di più sotto il punto di vista dell’agonismo ma non la porterei ad avere un significato estremo: è una partita come le altre e la devono approcciare come tale quindi dare il massimo per poter portare a casa il massimo”.

Alice Impellizzeri evidenzia la simbiosi creatasi con i tifosi: “Il Derby ha una carica diversa rispetto alle altre partite anche per l’atmosfera che si crea con il pubblico e giocarlo in casa è un punto a nostro favore perché il calore che ci trasmette il nostro tifo è immenso. Sarà un match da non sottovalutare perché il nostro girone è pieno di sorprese quindi noi giochiamo ogni singola partita come fosse “La Partita””.

Si prevede un pubblico delle grandi occasioni con il PalaCiantro gremito e festante ben prima dell’inizio gara fissato alle ore 18:00. Arbitreranno l’incontro la Sig.ra Micale Beatrice (1° Arbitro) e la Sig.ra Morabito Eleonora (2° arbitro)

