Serie C, il Giudice Sportivo: due squalificati per il Catania, inibito il Presidente del Trapani

Ufficiali le decisioni del Giudice Sportivo di Serie C anche nel girone C dopo le gare del turno infrasettimanale. Per quanto riguarda le multe, spiccano i 3 mila euro al Crotone ma anche i mille al Catania e i 900 al Trapani. Tra gli squalificati, due fermati per il Catania, Guglielmotti (rosso diretto) e Quaini (giallo dopo diffida), e uno per il Messina, Marino, espulso ieri sera contro la Cavese. Fermato anche Karic del Trapani.

Sempre per quanto riguarda i granata, inibizione di un mese al Presidente Antonini, dopo l’acceso finale e post gara della sfida persa in casa contro l’Avellino. L’inibizione è fino al 28 novembre per – si legge – “una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, scendeva dalla Tribuna e, portandosi nei pressi della panchina della propria squadra (nonostante non fosse inserito in distinta), si avvicinava al IV Ufficiale e proferiva nei confronti della Quaterna Arbitrale parole irriguardose e offensive per contestarne l’operato. Per avere, reiterato il predetto comportamento in quanto, al termine della gara, si introduceva nel recinto di gioco e proferiva frasi irriguardose e offensive nei confronti della Quaterna Arbitrale per contestarne l’operato”.

Così Antonini aveva commentato nel post gara. “Una partita come questa avrebbe meritato una terna arbitrale degna di questo evento. Io sono solito non commentare mai gli errori che possono capitare da parte di una terna durante una partita. Ma ieri gli errori da una parte e dall’altra e le due valutazioni clamorose con il rigore inventato letteralmente concesso all’Avellino e il gol annullato hanno indirizzato la partita pesantemente. Non si può continuare senza la tecnologia visto che oggi avrebbe potuto restituire dignità alla partita pesantemente condizionata da una terna assolutamente inadeguata che spero venga fermata e non inviata a rovinare altre partite. Ne va della regolarità e della credibilità del campionato”.

Di seguito i documenti integrali con tutte le decisioni e le motivazioni:

Giugliano-Trapani a porte chiuse

Trapani che tra l’altro giocherà in casa del Giugliano a porte chiuse, su decisione del Prefetto di Napoli, perché il Comune non può garantire la presenza dei vigili allo stadio.

