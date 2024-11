Serie C, un super Crotone sbanca Latina per 4-0

StrettoWeb

Un ottimo Crotone sbanca Latina con il risultato di 4-0 nella 15ª giornata del girone di andata di Serie C, girone C. I calabresi sono partiti molto forte e nei primi minuti (al 3′ ed all’11’ del primo tempo) mandano ko la squadra di casa grazie ai goal di Oviszach e Gomez. Nel secondo tempo la musica non cambia e ad inizio ripresa ecco anche il terzo goal con Silva. Al 54′ doppietta di Tumminello. La squadra di Longo fallisce anche un rigore con Gomez.

La squadra guidata da Boscaglia era reduce dalla vittoria per 2-0 contro il Sorrento. Mentre il Crotone, che nelle ultime sei gare ha totalizzato 12 punti, ha vinto con il Catania per 3-2. In classifica il Crotone stesso adesso è a -7 dalla vetta, il Catania a -6 (-5 sul campo senza penalizzazione), il Trapani a -8. Il cambionato è estremamente avvincente.

Classifica Serie C Girone C

Benevento 30 Potenza 25 Audace Cerignola 25 Monopoli 24 Avellino 24 Giugliano 23 Catania 23 * Crotone 22 Picerno 22 Trapani 21 Sorrento 21 Cavese 20 Altamura 19 Casertana 15 Turris 14 * Foggia 14 Latina 14 ACR Messina 13 Taranto 9 ** Juventus U23 7

* 1 punto di penalizzazione

** 4 punti di penalizzazione

(Cerignola, Monopoli, Turris, Juventus Next Gen una gara da giocare)

