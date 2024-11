Coppa Italia Serie C, clamoroso al “Massimino”: Catania-Trapani finisce 0-5

StrettoWeb

Catania-Trapani 0-5! Questa sera al “Massimino”, per la gara degli Ottavi di finale di Coppa Italia Serie C, un risultato che ha del clamoroso. Non per la forza dei granata, in grado di segnare tantissimo e con frequenza anche in campionato, ma per l’avversario altrettanto talentuoso dall’altra parte. E a dimostrarlo è il 2-1 di qualche settimana fa. Una disfatta, per gli etnei, supportati da oltre 6.500 tifosi rossoblu allo stadio nonostante l’importanza della sfida. E che il match non sia considerato eccessivamente importante per Toscano lo dimostra – come prevedibile – la formazione, composta da tante riserve. Inserisce qualche titolare in più, invece, Aronica.

E si vede. Dopo mezz’ora, infatti, i granata sono già sullo 0-2, per via delle reti di Carraro e Celiento. A inizio ripresa Karic fa tris. A chiudere poi Spini e Kanouté nel recupero. Una partita a senso unico, una batosta anche eccessivamente pesante per la squadra di casa, domenica a un passo dal colpaccio ad Avellino. Nonostante l’alibi delle tante riserve, il passivo resta comunque pesante. In casa, tra l’altro, e davanti a un pubblico importante. Ed è forse il pubblico, per i rossoblu, l’unica nota lieta in una serata che ha fortificato il gemellaggio coi supporters ospiti.

Le altre gare

L’Avellino ne rifila 4 al Giugliano a domicilio e passa il turno, così come l’Altamura, che batte il Potenza ai rigori.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.