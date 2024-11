Serie C: 2-2 tra Catania e Avellino, siciliani due volte in vantaggio ma vengono raggiunti dai campani

StrettoWeb

Forse il Catania ha perso un’occasione importante nella partita odierna nella 16ª giornata di Serie C, girone C. I siciliani due volte in vantaggio ma ripresi con grinta e determinazione da un Avellino battagliero. I goal per la squadra di Toscano li siglano D’Andrea al 39′ del primo tempo e Stoppa al 55′ della ripresa. La squadra di Biancolino riesce ad evitare la sconfitta grazie ad una fantastica doppietta di Redan al 48′ ed all’85’

Per l’Avellino è, alla fine, un buon punto: da sottolineare che, da quando sulla panchina si è seduto Raffaele Biancolino, gli irpini hanno ritrovato subito quel ritmo che gli ha permesso di chiudere la scorsa stagione al 2° posto. Dall’altra parte il Catania di Mimmo Toscano, ha forse perso un’occasione importante alla luce del doppio vantaggio (ma due volte è stato ripreso dagli avversari).

Classifica Serie C Girone C

Benevento 33 * Audace Cerignola 26 Monopoli 25 Potenza 25 Avellino 25 * Trapani 24 * Catania 24 (-1) * Giugliano 23 Picerno 22 Crotone 22 Sorrento 21 Cavese 20 Altamura 19 Casertana 15 Foggia 14 Latina 14 * ACR Messina 13 Turris 10 (-5) con una gara in meno Juventus U23 7 con una gara in meno Taranto 3 (-10) *

Le squadre con * hanno una partita in più.

