Serie B: 1-1 tra Palermo e Sampdoria, che spettacolo al “Renzo Barbera” con 21 mila spettatori | CLASSIFICA

Grande spettacolo sugli spalti del “Renzo Barbera” con oltre 21 mila spettatori per Palermo – Sampdoria. La partita si è conclusa 1-1 con una netta prevalenza dei rosanero, i quali non riescono a concretizzare le varie occasioni. I padroni di casa sono a secco di vittorie da 4 turni e nell’ultima gara interna hanno perso al cospetto del Cittadella. La Sampdoria, invece, viene da due sconfitte di fila contro Pisa e Brescia ed oggi ha conquistato 1 punto che rompe la serie negativa.

La partita

I due goal della partita tra Palermo e Sampdoria si segnano nel primo tempo. Botta e risposta nel finale della prima frazione con botta e risposta tra Tutino, cinico a punire un errore in area di Nikolaou, e Di Francesco capace di infilare Silvestri con un tiro da fuori. Una prima frazione condotta dai rosanero che sono riusciti a sfiorare la rete in più di una circostanza. I blucerchiati hanno costruito molto poco essendo costretti a difendersi. Nel secondo tempo i padroni di casa spingono senza rendersi veramente pericolosi con la Samp che cerca di difendersi. Girandola di sostituzioni ma la situazione non cambia.

Risultati Serie B 14ª Giornata

Cosenza-Modena 1-1

Carrarese-Pisa 1-0

Catanzaro-Mantova 2-2

Juve Stabia-Brescia 0-0

Sassuolo-Salernitana 4-0

Cesena-Reggiana 1-1

Bari-Cittadella 3-2

Cremonese-Frosinone 1-0

Spezia-Sudtirol 3-0

Palermo-Sampdoria 1-1

Classifica Serie B

Sassuolo 31 Pisa 30 Spezia 30 Cesena 22 Cremonese 21 Bari 20 Brescia 18 Juve Stabia 18 Palermo 18 Mantova 17 Catanzaro 16 Carrarese 16 Cosenza 15 Modena 15 (-4) Sampdoria 16 Reggiana 15 Sudtirol 13 Salernitana 13 Sudtirol 12 Frosinone 10

