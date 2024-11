Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: Catanzaro, multa pesante e uno squalificato

StrettoWeb

Il Giudice Sportivo di Serie B ha comunicato le decisioni dopo il turno infrasettimanale cadetto. In casa Catanzaro, multa e uno squalificato. Per i giallorossi ammenda di 4 mila euro per avere suoi sostenitori, nel corso della gara in quel di Pisa (presenti circa 300), “lanciato cinque fumogeni nel recinto di giuoco”. Un turno invece a Pompetti, espulso nei minuti di recupero dello stesso match. Oltre al giocatore del Catanzaro, due turni a Volpato (Sassuolo), un turno a Fiorillo (Salernitana), Vignali (Spezia) e Tello (Salernitana).

Multa anche al Palermo, di 3 mila euro, “a titolo di responsabilità oggettiva, per avere omesso di impedire la presenza nel recinto di giuoco di propri collaboratori non inseriti in distinta di gara che, alla richiesta di uscire dal recinto di giuoco, rivolgevano al collaboratore della Procura federale espressioni irriguardose”. 3 mila euro pure per la Juve Stabia.

