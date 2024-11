Serie A2, il Messina Futsal ospita la capolista Futsal Canicattì al “PalaLaganà”

StrettoWeb

Il Messina Futsal è pronto ad ospitare la capolista Futsal Canicattì. La partita, valida per la 5ª giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5, si giocherà domani (sabato 9 novembre, ndr) sul parquet del “PalaLaganà” con inizio alle ore 15.00. Elevato il livello di difficoltà per i giallorossi, che si troveranno di fronte un avversario di qualità ed esperienza, come confermano le parole del capitano Nanni Piccolo:

“Incontreremo una squadra tosta, con tanti nomi che sono sempre stati in categorie superiori, costruita per puntare in alto e fare il salto di categoria. Noi ci siamo allenati bene in settimana con ritmo ed intensità e cercheremo di disputare una partita attenta, cercando di sbagliare poco e di essere concreti per finalizzare al massimo le occasioni che avremo”. Il tecnico Salvatore Battiato dovrebbe poter disporre anche dei centrali Giuseppe Puglisi e Andrea Cucinotta, che hanno recuperato dai rispettivi infortuni. Arbitreranno il match i signori Mirko Cino e Michele Corrado Schillaci, entrambi della sezione di Enna (cronometrista Davide Salvatore Fonti di Caltanissetta).

GIOVANILE – Dopo due vittorie di fila, la formazione Under 19 è attesa domenica 10 dal derby in casa dell’ambizioso Barcellona Futsal. L’incontro del “PalAlberti” comincerà alle ore 11.00 e rappresenterà un probante test di verifica per i ragazzi allenati da Salvatore D’Urso.

Partite 5ª giornata serie A2 (girone D): Audace Monopoli-Castellana C5; Canosa C5-Città di Acri; Gear Piazza Armerina-Ecosistem Lamezia; Messina Futsal-Futsal Canicattì; Sammichele-Futsal Mazara; Soverato-Bitonto.

Classifica: Futsal Canicattì 10; Futsal Bitonto 9; Ecosistem Lamezia e Soverato 7; Messina Futsal e Sammichele 6; Audace Monopoli 5; Gear Piazza Armerina, Futsal Mazara e Città di Acri 4; Canosa e Castellana C5 3.

