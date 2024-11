Serie A1 pallanuoto, Smile Cosenza in trasferta a Catania contro la Brizz

StrettoWeb

La prossima partita della Serie A1 di pallanuoto femminile vedrà protagoniste Smile Cosenza Pallanuoto e Brizz Nuoto. La squadra rossoblù, allenata da Francesco Fasanella, ha mostrato un grande potenziale fin dall’inizio della stagione. Con una vittoria convincente contro la Lazio nell’ultima partita, le ragazze della Smile Cosenza sono pronte a dare il massimo anche nel prossimo match.

Brizz Nuoto, invece, dopo aver ottenuto la prima vittoria della stagione contro la Vela Nuoto Ancona, è determinata a confermare il loro buon stato di forma. Arbitri designati sono Arnaldo Petronilli e Tiziano Petrini.

“Ci attende una partita avvincente, il morale è positivo anche grazie alle due vittorie di fila ottenute in casa. Conosciamo bene le nostre avversarie dalla passata stagione, anche se hanno modificato in parte la loro rosa. Stiamo preparando la partita limando i dettagli per arrivare fisicamente e mentalmente alla perfezione sabato“, anticipa l’atleta Martina Brandimarte.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.