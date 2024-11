Senza convincere e senza Leao, il Milan vince lo stesso: 0-1 a Monza | CLASSIFICA

StrettoWeb

Dopo due sconfitte nelle ultime 3 gare e un turno saltato per il rinvio del match contro il Bologna, il Milan torna alla vittoria battendo 0-1 il Monza. Tre punti importanti per i rossoneri che in trasferta, fin qui, avevano vinto solo una gara (il derby contro l’Inter) su 4 disputate.

Fonseca continua a tenere fuori Leao, un po’ per il big match di Champions contro il Real Madrid di martedì sera, un po’ perchè il rapporto fra i due è un po’ ‘freddino’, un po’ perchè senza Leao il Milan ha dimostrato di poter giocare a tratti anche meglio.

Nel primo tempo i rossoneri mostrano le ‘solite’ fragilità. Al 7′ il Monza passa in vantaggio con Dany Mota ma l’arbitro annulla per fallo di Bondo su Theo Hernandez. Daniel Maldini mette più volte paura ai rossoneri ma trova Maignan presente, lo stesso portiere francese si supera sul colpo di testa di Pedro Pereira con una parata strepitosa. Nel finale di primo tempo i rossoneri passano in vantaggio: colpo di testa di Morata deviato in area piccola, Reijnders di testa non può sbagliare e insacca di testa.

Nella ripresa il Milan sgasa a sinistra con Leao, subentrato, e Theo Hernandez: il primo spara fuori, il secondo trova l’opposizione di Turati. Nel finale Leao prova una delle sue famose sgroppate da una parte all’altra del campo: salta 4 avversari ma a tu per tu con il portiere tenta un improbabile scavetto che Turati si ritrova in mano. La fotografia perfetta del momento del portoghese e del “ha le potenzialità ma non si applica“.

Al triplice fischio il Milan si tiene stretti i tre punti al netto di una prestazione opaca, soprattutto nel primo tempo. I rossoneri salgono al 7° posto a quota 17 con una gara da recuperare.

Risultati 11ª Giornata Serie A

Bologna-Lecce 1-0

Udinese-Juventus 0-2

Monza-Milan 0-1

Napoli-Atalanta

Torino-Fiorentina

Verona-Roma

Inter-Venezia

Empoli-Como

Parma-Genoa

Lazio-Cagliari

Classifica Serie A

Napoli 25 Inter 21 Juventus 21 Atlanta 19 Fiorentina 19 Lazio 19 Milan 17* Udinese 16 Bologna 15* Torino 14 Roma 13 Empoli 11 Parma 9 Verona 9 Como 9 Cagliari 9 Venezia 8 Monza 8 Lecce 8 Genoa 6

* Una partita da recuperare

Programma 12ª Giornata Serie A (7-8-9-10 novembre)

Genoa-Como

Lecce-Empoli

Venezia-Parma

Cagliari-Milan

Juventus-Torino

Atalanta-Udinese

Fiorentina-Verona

Roma-Bologna

Monza-Lazio

Inter-Napoli

