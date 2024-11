Scopelliti: “con me il Mediterranean Life sarebbe realtà”. Lo stupore di De Luca: “Dubai…”

StrettoWeb

“Con Scopelliti il progetto Mediterranean Life avrebbe già visto la luce”. Una frase chiara e netta, molto significativa. L’ha pronunciata Giuseppe Scopelliti nel corso della presentazione del libro insieme a Cateno De Luca a Porto Bolaro. Non poteva mancare un passaggio su questo argomento, vista la presenza dei protagonisti nella casa di chi ha ideato il progetto, l’imprenditore Falduto.

Sul tema si è espresso anche De Luca. “Ho guardato qualche bozzetto del progetto Mediterranean Life e ho pensato subito: ‘questa è Dubai’. Io lo chiamo pizzo legalizzato: quando una persona vuole investire e per vari motivi non lo si mette nelle condizioni di poterlo fare. Chi è capo della città dovrebbe accompagnarlo fino in fondo”. Anche lo stesso Falduto ha detto la sua, ribadendo perché ha deciso di non denunciare il Sindaco: “ero amico del padre Italo e della moglie, immaginate un giorno, quando li incontrerò, a confessargli che ho denunciato il figlio. Italo mi direbbe: ‘ma Pino che cavolo fai…”.

