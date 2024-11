Sciopero nazionale 29 novembre, l’annuncio di ATAM a Reggio Calabria

StrettoWeb

Lo sciopero nazionale di 24 ore di venerdì 29 novembre sarà invece di 4 ore, dalle 9 alle 13. Così ATAM informa la cittadinanza di Reggio Calabria. “Gentili Utenti, ATAM Spa informa che, a seguito di uno sciopero nazionale di 4 ore proclamato dalle sigle sindacali FILT-CGIL, UILT, il servizio di trasporto pubblico potrebbe subire interruzioni per l’intera giornata di venerdì 29 novembre 2024. Il servizio scuolabus sarà regolarmente effettuato”.

“Lo sciopero si terrà dalle ore 9:00 alle ore 13:00. ATAM Spa si impegna, nei limiti del personale disponibile, a effettuare alcuni collegamenti essenziali:

Collegamento Porto – Aeroporto

Corse dirette ai vari Ospedali cittadini

“Al termine dello sciopero, ATAM adotterà tutte le misure necessarie per un rapido ritorno alla normale operatività. Informativa: le motivazioni dello sciopero sono indicate nell’atto di proclamazione del 30/10/2024. L’adesione al precedente sciopero è stata del 61,90%. Ci scusiamo per i disagi e ringraziamo la clientela per la comprensione e la pazienza”, si legge.

