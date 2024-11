Elly Schlein: “vogliamo far cadere governo Meloni, l’unico investimento che ha fatto è il Ponte sullo Stretto inutile e dannoso”

StrettoWeb

“Noi lavoriamo perché” questo governo Meloni “duri il meno possibile visto che stanno facendo male. Hanno fatto tre manovre senza visione, senza investimenti e quest’ultima, in particolare, è recessiva. La coperta è corta e bisogna usare bene le risorse. Questo governo, però, sta imboccando la strada opposta e le sta usando male. L’unico investimento che hanno fatto in tre manovre è l’inutile e dannoso ponte sullo Stretto di Messina. Questa è una manovra senza prospettive per l’Italia. Quindi, noi lavoriamo per arrivare a elezioni prima della scadenza perché, visti i danni di questi due anni, non vogliamo vederne altri per i prossimi tre”. Così il segretario del Pd, Elly Schlein, in un’intervista al Corriere della sera.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.