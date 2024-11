San Salvatore, grande successo per la serata “Aspettando San Martino”

StrettoWeb

La serata del 10 novembre ha visto il borgo di San Salvatore trasformarsi in una festa di tradizioni e sapori locali grazie all’evento “Aspettando San Martino“, organizzato dalla Pro Loco Vallata Sant’Agata San Salvatore. L’iniziativa ha superato ogni aspettativa, attirando residenti e visitatori in un’atmosfera di autentica allegria e condivisione, dove l’armonia tra le persone e la passione per il territorio sono stati protagonisti.

L’affluenza è stata straordinaria: le lunghe file di automobili si estendevano lungo tutto il borgo (bivio Cardeto-Mosorrofa fino ai confini del borgo di Cataforio), segno tangibile dell’interesse suscitato dall’evento. In meno di 90 minuti, tutti i prodotti offerti sono andati esauriti, con un apprezzamento evidente per le specialità locali, tra cui le frittole, le castagne e i cannoli, preparati con cura e dedizione. Anche i suonatori, (zampogna-organetto-tamburello) con le loro melodie tradizionali, hanno contribuito a rendere la serata speciale, apprezzando l’organizzazione e l’accoglienza calorosa.

Promuovere la Cultura e il Territorio: la missione della Pro Loco

“Aspettando San Martino” non è stato solo un momento di festa, ma anche una celebrazione della cultura e dell’identità di San Salvatore, un borgo che si sta impegnando a valorizzare le sue radici e a promuovere un turismo sostenibile e di qualità. La Pro Loco Vallata Sant’Agata San Salvatore ha come obiettivo costante quello di promuovere il territorio e di tenere vive le tradizioni locali, con eventi che avvicinano la comunità e richiamano visitatori, creando momenti di incontro e coesione.

Un ringraziamento speciale va al Presidente Adriano Massara, e al direttivo per il loro impegno costante, e agli instancabili volontari che hanno collaborato con passione, rendendo possibile ogni dettaglio della serata. La dedizione e l’entusiasmo dei volontari sono la forza vitale di queste iniziative e un contributo fondamentale per il successo di ogni progetto.

Infine, la Pro Loco desidera informare la comunità dello stesso borgo per la realizzazione di un’idea portata come realtà grazie all’installazione delle luminarie natalizie, un progetto che mira a rendere ancora più accogliente e festoso San Salvatore durante il periodo natalizio.

La Pro Loco Vallata Sant’Agata San Salvatore ringrazia tutti coloro che hanno partecipato e sostiene con passione questo cammino di riscoperta e promozione delle nostre radici.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.