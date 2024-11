San Filippo del Mela, entrano nel vivo gli eventi di “Ciauru” | FOTO

StrettoWeb

Con la sfilata della banda musicale “Amatori della musica”, del gruppo delle majorettes Blue stars e delle scuole di ballo del comprensorio sono entrati nel vivo gli eventi di Ciauru, il progetto di agricoltura, enogastronomia e turismo esperienziale realizzato dal comune di San Filippo del Mela grazie ad un finanziamento dell’Assessorato regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo guidato da Elvira Amata.

La serata è proseguita in Piazza Fulci con la rappresentazione “Giulio Cesare e il Mamertino”, messa in scena dall’associazione teatrale “Le nuove immagini”, in collaborazione con “Il mamertino ritrova Giulio Cesare” e la Proloco San Filippo del Mela. Un’opera piacevole, nella quale il regista e gli attori sono stati in grado di far rivivere le gesta narrate da Cesare nel “De bello Gallico”, in cui fa menzione del mamertino, quale vino che gusta con i commensali dei suoi sontuosi banchetti.

Sul palco a seguire le esibizioni di dieci scuole di ballo del territorio, che hanno fatto da apripista a l’attesissima esibizione degli influencer – coreografi Joey & Rina.

Presente l’assessore Elvira Amata, che ha sottolineato ancora una volta come la Regione siciliana stia puntando sulla destagionalizzazione turistica, che passa anche da eventi di questo tipo.

Esplosione di sapori, inoltre, con “Assapura food and wine”, l’evento enogastronomico in programma anche questa sera, contestualmente al concerto di Tony Esposito: Da Pino Daniele a Kalimba de Luna, appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di musica.

Visitabili tutto il giorno, a partire dalle ore 9:00 le tre mostre allestite nel palazzo municipale di via Crispi: “Il Maestro del Colore”, di Lorenzo Chinnici, a cura della Timeless Art gallery and Jewels in Taormina; “A terra e i nostri iurnati”, a cura dell’Archivio storico fotografico filippese di Salvatore Cambria; “L’Attrezzi”, a cura dell’ UPCF.

In programma oggi e domani dalle 11.00 alle 20.00 al Parco Corolla, inoltre, Flora Expo, esposizione delle aziende florovivaistiche Consorzio Milazzo Flora e Sorgente Vivai e Piante.

Nella mattinata, invece, la visita istituzionale presso l’istituto professionale per l’agricoltura di Milazzo e il convegno “Ciauru, agricoltura, territorio, enogastronomia e turismo”, nel corso del quale rappresentanti istituzionali, imprenditori ed esperti nel settore dell’export si sono confrontati sulle tematiche connesse con la vocazione agricola dei territori, l’enogastronomia e le nuove sfide offerte dal turismo esperienziale.

