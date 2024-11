Salone dello Studente Reggio Calabria: il racconto della seconda giornata

StrettoWeb

Nell’ambito della seconda giornata del Salone dello Studente Reggio Calabria, si sono svolte due conferenze dedicate al presente e al futuro dei percorsi Quadriennali relativi alla riforma del 4+2, che lega gli Istituti tecnici e Professionali agli ITS Academy. Numerosi e qualificati i relatori delle conferenze, la prima delle quali dedicata agli studenti coinvolti in questo innovativo percorso, la seconda ai dirigenti e ai docenti impegnati nello sviluppo di questa preziosa nuova offerta formativa: Pasqualina Maria Zaccheria (membro dell’Ufficio di Presidenza del CSPI), Antonino Domenico Cama (dirigente ATP di Reggio Calabria), Domenico Ioppolo (amministratore delegato Campus Orienta), Maurizio Adamo Chiappa (direttore Generale dell’Istruzione Tecnica e Professionale del M.I.M.), e, in rappresentanza dell’assessore alla Formazione al Lavoro della regione Calabria Giovanni Calabrese, l’ing. Colosimo.

Ha eseguito l’Inno nazionale in apertura della conferenza l’orchestra del liceo musicale “T. Gulli” di Reggio Calabria, direttore d’orchestra il maestro Cettina Nicolosi (DS Franco Praticò). I percorsi Tecnici e Professionali quadriennali, al pari dei percorsi quinquennali tradizionali, garantiscono l’iscrizione a qualsiasi percorso universitario ed offrono una corsia preferenziale verso la formazione di livello superiore attraverso gli ITS Academy. All’interno della manifestazione è stata sottoscritta la nascente rete TeP, delle scuole Tecniche e Professionali, per la tutela e la valorizzazione dei prodotti italiani nei vari settori. La rete è costituita dagli istituti tecnici e professionali della Calabria che hanno a cuore il “made in Italy”, ed è stata fortemente voluta e promossa dalla dott.ssa Pasqualina Maria Zaccheria, coadiuvata dal prof. Riccardo Rossetti.

Gli stand con le offerte formative

Durante le due giornate, oltre alle molteplici iniziative di orientamento promosse dalle Università e dalle ITS Academy, in piazza Italia sono stati allestiti numerosi stand per presentare il meglio dell’offerta formativa di diverse scuole della Città Metropolitana e dell’intera Calabria, rappresentate dai rispettivi Dirigenti:

⁠I.I.S. “Mazzone” di Roccella Jonica – diretto dalla dott.ssa Rosita Fiorenza;

I.I.S. “Einaudi – Alvaro” di Palmi – diretto dal dott. Giuseppe Eburnea ⁠

I.T.E. “Piria Ferraris Da Empoli”, di Reggio C. – diretto dalla dott.ssa Annarita Galletta;

⁠I.I.S. “Rita Levi Montalcini” di Sersale – diretto dalla dott.ssa Giovanna Moscato;

I.I.S. “E. Ferrari” – Chiaravalle C.le (Cz) – diretto dal dott. Fabio Guarna

I.I.S. “Ten. Col. G. Familiari” di Melito di Porto Salvo – diretto dal dott. Vincenzo Zappia;

I.T.I.S. “Achille Russo” di Nicotera – diretto dalla dott.ssa Marisa Piro;

I.T.T. “Panella Vallauri” di Reggio Calabria – diretto dalla dott.ssa Teresa Marino;

I.I.S. “Dea Persefone – Zanotti Bianco” di Locri – diretto dal dott. Carlo Milidone;

⁠I.I.S. “G. Renda” di Polistena – diretto dal dott. Antonio D’Alterio;

⁠I.T.I.S. “Michele Maria Milano” di Polistena – diretto dalla dott.ssa Simona Prochilo;

⁠I.P.A.L.B. “G. Trecroci” di Villa San Giovanni – diretto dalla dott.ssa Enza Loiero;

⁠I.I.S. “Pizzini P. Ipseoa Liceo Galilei” di Paola (CS) – diretto dalla dott.ssa Sandra Grossi;

Polo Tec. Prof. Righi-Boccioni/Fermi di Reggio Calabria – diretto dalla dott.ssa Anna Maria Cama;

Centro Provinciale istruzione adulti “Stretto Tirreno-Ionio” di Reggio C. – diretto dal dott. Gaetano Marciano

IIS “P. Galluppi” Tropea – diretto dal dott. Nicolantonio Cutuli.

⁠I.I.S. “I.T.G. e I.T.I. e I.T.E.” di Vibo V. – diretto dalla dott.ssa Maria Grazia Gramendola

La rappresentanza dell’Einaudi-Alvaro, guidata dal Dirigente Scolastico dott. Giuseppe Eburnea, dal vicario del DS prof. Riccardo Rossetti, e dalla prof.ssa Ottavia Silvana Morgante dello staff di Dirigenza, ha presentato tutta la ricchezza della sua offerta formativa nei vari stand dedicati. Gli allievi delle classi 2BE, 2CE e 5BE dell’I.P. enogastronomico, magistralmente guidati dai professori e Chef Daniele Sapioli e Loredana Martore hanno offerto una degustazione di preparazioni tipiche della cucina mediterranea, per tutti i ragazzi che hanno partecipato all’evento.

Gli allievi delle classi 5AS, 5BS, 5AL e 5BL del Liceo delle Scienze Umane e Linguistico, supportati brillantemente dai professori Antonella Catanzaro, Aurelia Priolo e Fabio Domenico Palumbo hanno presentato al pubblico simulazioni di test e questionari psicologici legati alle figure di Jung e Rorschach e le attività legate alle lingue straniere.

Gli allievi delle classi IIA, IIIA, IIIB, IVA e VB dell’ITA, assistiti sapientemente dai professori Maria Falbo, Pasquale Folino, Francesco Marando, Damaris Russo, Luciana Saffioti e Dora Stillitano, assieme all’assistente tecnico Antonio Santoro, unitamente agli addetti all’Azienda Agraria Girolamo Gullace e Vanessa Chindamo, hanno esposto produzioni e trasformati dell’azienda stessa (miele, uova, vino, olio, olive schiacciate, confetture e crema mani alla cera d’api).

Gli allievi delle classi 3A, 3B, 4A e 5A dell’IPIA, guidati con cura dai professori Francesco Macrì, Sergio Romanò, Bruno Arena, Rocco Cilona e Maria Dinaro, hanno mostrato al pubblico la strumentazione elettronica all’avanguardia dell’istituto e il relativo funzionamento. Gli allievi delle classi IIIT, IVT e VT dell’ITE, condotti dai professori Vilma Condina, Giuseppa Francesca Capula, Celestina La Capria e Francesco Bontemponi, hanno presentato il curricolo formativo QUADRIENNALE (4+2) degli indirizzi “amministrazione, finanza e marketing” e “tecnico del turismo”.

A conclusione della giornata, è stato inoltre allestito un ricco buffet da parte degli allievi e dei docenti che, nel ripartirsi i compiti hanno deliziato gli ospiti:

L’I.I.S. “Euclide” di Bova Marina, diretto dalla dott.ssa Domenica Minniti, ha curato la preparazione degli antipasti;

L’ I.I.S. “G.Renda” di Polistena, diretto dal dott. Antonio D’Alterio, ha servito specialità di Finger Food;

L’I.P.A.L.B. “G.Trecroci” di Villa San Giovanni. diretto dalla dott.ssa Enza Loiero, ha deliziato gli ospiti con il Dessert.

