Roberto Cevola eletto vicepresidente del comitato regionale Fib Calabria

A Rende, presso l’Hotel San Francesco, si è svolta venerdì 15, l’assemblea riferente al quadriennio 2025-2028 del Consiglio Regionale Fib Calabria, per le nomine delle cariche regionali. Il lametino Roberto Cevola è stato eletto vice presidente del Comitato.

“Molti considerano le bocce principalmente un hobby o uno sport, io lo vivo come un modello di vita e di comportamento che mi permettono un approccio migliore alla quotidianità e di cui non potrei fare a meno“. Ha asserito Cevola dopo la sua elezione.

Da oltre 40 anni attivo nel mondo delle bocce, Roberto Cevola, nato e cresciuto sui campi di bocce e già impegnato da diversi anni nel direttivo amministrativo della Federazione, è chiamato oggi a contribuire in modo ancora più personale allo sviluppo del movimento bocciofilo calabrese.

“Sono onorato e grato per questo nuovo incarico che il Presidente D’Ambrosio mi ha conferito, e per prima cosa cercherò di non deludere la fiducia accordatami. La sfida sarà far crescere insieme alla mia squadra, e sotto la sapiente guida del Presidente, la federazione sotto ogni aspetto. L’obiettivo comune sarà valorizzare tutte le discipline che compongono il mondo bocciofilo affinché possano trovare il lustro che meritano anche al di fuori dei confini territoriali“.

“Le priorità saranno sempre il rilancio del settore giovanile, il potenziamento del settore femminile, di gran lunga molto più attivo rispetto agli anni precedenti, con un’attenzione particolare per il mondo del settore paralimpico nelle bocce“. Ha concluso l’ormai attuale vice presidente della Federazione Italiana Bocce Calabria.

