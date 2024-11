Rizzo al Locri? E’ già finita: il centrocampista scende in Promozione

StrettoWeb

Neanche una settimana. E’ già finita l’avventura di Peppe Rizzo al Locri. Anzi, in realtà non è mai iniziata. Un breve reel, lui in panchina durante l’allenamento, le conferme del Presidente: così era stato annunciato dal club reggino, anche se in realtà una nota ufficiale non è mai stata diramata. Ieri sui social ad annunciarlo è stato il Messana, club di Promozione di Messina.

Neanche questa volta alcuna nota da parte della squadra allenata da Cozza, che nei giorni scorsi ha annunciato Gigi Caridi come secondo. E intanto Rizzo, ex Reggina, Messina e Catania, torna nella sua città.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.