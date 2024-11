La rivelazione di Scopelliti (a Reggio con De Luca): “per la prima volta dirò qualcosa che non c’è nel libro”

StrettoWeb

“‘Io sono libero’ farà di nuovo tappa a Reggio Calabria. Ma questa volta non sarò solo. Con me ci sarà Cateno De Luca, con il suo libro “Non tutto è successo”. Vi aspetto il 22 novembre 2024 a Porto Bolaro, alle ore 18.00 e rivelerò per la prima volta qualcosa che il libro non dice“.

Questo post Facebook è dell’ex Sindaco reggino, nonché Governatore calabrese, Giuseppe Scopelliti, che tra qualche giorno presenterà il suo libro “Io sono libero” a Porto Bolaro insieme a Cateno De Luca, ex primo cittadino di Messina e ora a Taormina, che a sua volta presenterà “Non tutto è successo”. Scopelliti annuncia che farà, per la prima volta, una rivelazione non presente nel libro.

