Europa League: Lazio pari e giallo, la Roma ferma il Tottenham | CLASSIFICA

In archivio i risultati della 5ª Giornata di Europa League con due pareggi per le italiane impegnate nel torneo. La Lazio fermata 0-0 dal Ludogorets con un giallo sul mancato rigore non fischiato per fallo su Isaksen. La Roma rimonta nel finale il Tottenham tornando da Londra con un prezioso 2-2.

Lazio-Ludogorets 0-0

Pareggio amaro per la Lazio fermata 0-0 dal Ludogorets. Brutto primo tempo quello dei biancocelesti spenti e con gli spazi intasati dalla difesa a oltranza degli ospiti. Nella ripresa Guendouzi fermato dalla traversa, Isaksen da un fallo in area di rigore che, nonostante l’on-field review al Var, l’arbitro Strukan ha continuato a non ritenere falloso.

Tottenham-Roma 2-2

Partita scoppiettante quella della Roma che ferma il Tottenham sul 2-2 e permette a Ranieri di ottenere il primo punto della sua nuova gestione in giallorosso. ‘Spurs’ avanti con Son su rigore al 5′. Al 20′ Ndicka pareggia i conti e 2 minuti dopo El Shaarawy porta addirittura in vantaggio i giallorossi ma il Var annulla per offside. Al 34′ Kulusevski scappa via in profondità sulla sinistra, pesca a rimorchio Johnson che firma il 2-1 degli inglesi. L’esterno svedese si mette in proprio poco dopo, centra il palo e Son sulla ribattuta fallisce il colpo del ko sparando alto. Nella ripresa Dovbyk firma il 2-2 al 55′ ma il Var annulla nuovamente per fuorigioco. Il tanto agognato pareggio arriva al 91′ con la zampata di Hummels che devia in rete un cross teso di Angelino.

Conference League: Fiorentina-Paphos 3-2

Terza vittoria in quattro partite per la Fiorentina in Conference League. La squadra toscana batte i ciprioti del Paphos imponendosi per 3-2 in una partita più sofferta di quanto ci si aspettasse. Al 38′ Kouame sblocca la gara, al 53′ l’autogol di Goldar mette la gara in netta discesa per la Viola prima che il gol di Jairo al 68′ permetta agli ospiti di tornare in partita. Al 73′ Martinez Quarta ripota a +2 i ragazzi di Palladino. La rete di Jaja all’87’ regala qualche brivido ma la rimonta dei ciprioti non si concretizza. Fiorentina a 9 punti e stabilmente in top 8

Risultati 5ª Giornata Europa League

AZ Alkaar-Galatasaray 1-1

Anderlecht-Porto 2-2

Athletic Bilbao-Elfsborg 3-0

Besiktas-Maccabi Tel Aviv 1-3

Dinamo Kiev-Plazen 1-2

Lazio-Ludogorets 0-0

Qarabag-Lione 1-4

RFS-PAOK 0-2

Braga-Hoffenheim 3-0

FCBS-Olympiakos 0-0

Ferencvaros-Malmo 4-1

Manchester United-Bodo/Glimt 3-2

Midtjylland-Francoforte 1-2

Nizza-Rangers 1-4

Real Sociedad-Ajax 2-0

Slavia Praga-Fenerbahce 1-2

Tottenham-Roma 2-2

Twente-Royale Union SG 0-1

Classifica

Lazio 13 Athletic Bilbao 13 Francoforte 13 Galatasaray 11 Anderlecht 11 Ajax 10 Lione 10 Rangers 10 Tottenham 10 FCSB 10 Ferencvaros 9 Manchester United 9 Plzen 9 Olympiakos 8 Fenerbahce 8 Real Sociedad 7 Bodo/Glimt 7 Braga 7 AZ Alkmaar 7 Midyjylland 7 Roma 6 Besiktas 6 Porto 5 Royale Union SG 5 Hoffenheim 5 Slavia Praga 4 PAOK 4 Elfsborg 4 Twente 3 Malmo 3 Maccabi Tel Aviv 3 Qarabag 3 Ludogorets 2 RFS 2 Nizza 2 Dinamo Kiev 0

Programma 6ª Giornata Europa League

Mercoledì 11 dicembre

Ore 16:30

Fenerbahce-Athletic Bilbao

Giovedì 12 dicembre

Ore 18:45

Hoffenheim-FCSB

Ludogorets-AZ Alkmaar

Malmo-Galatasaray

Olympiakos-Twente

PAOK-Ferencvaros

Plazen-Manchester United

Roma-Braga

Royale Union SG-Nizza

Ore 21:00

Ajax-Lazio

Bodo/Glimt-Besiktas

Elfsborg-Qarabag

Porto-Midtjylland

Lione-Francoforte

Maccabi Tel Aviv-RFS

Rangers-Tottenham

Real Sociedad-Dinamo Kiev

Slavia Praga-Anderlecht

