Reinserimento nel lavoro per i detenuti: il plauso di ONMIC Reggio Calabria

“L’Italia è una repubblica fondata sul lavoro (art.1 della Costituzione). Dovrebbe bastar questo a far capire l’importanza del lavoro nella vita sociale di un individuo e tanto più per chi ha commesso degli errori e si ritrova a scontare la giusta pena in attesa di rientrare in quella società che sovente lo ha tenuto ai margini portandolo a delinquere”. Così in una nota il Presidente ONMIC Reggio Calabria Giuseppe Martorano.

“Per questo ONMIC non può che plaudire all’iniziativa che ha visto insieme la Prefettura di Reggio Calabria, la Regione, le Direzioni degli Istituti penitenziari e tanti altri attori territoriali che hanno dato vita ad un percorso virtuoso di reinserimento lavorativo per i detenuti. Il lavoro, ed i valori che porta con sé, sono probabilmente la vera chimera di questo nostro Paese e forse la vera panacea per ridare dignità a chi l’ha perduta agli occhi della società. Come Onmic siamo disponibili a partecipare a qualsiasi iniziativa che favorisca chi ha un “handicap” anche sociale affinché possa ritrovare la propria dignità e il proprio posto nella società”.

