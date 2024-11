Regionali Umbria, Schillaci: “difendiamo la sanità pubblica ma serve prevenzione”

StrettoWeb

“A differenza di quello che dicono altri, noi difendiamo la sanità pubblica e non vogliamo smantellare il sistema sanitario nazionale, ma va detto in modo chiaro che nessun sistema universalistico come il nostro potrà reggere a lungo se non investiamo in prevenzione”: così il ministro della Salute Orazio Schillaci durante un incontro nella sala del Consiglio comunale di Città di Castello. Con lui la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e il senatore Franco Zaffini. Per il ministro, in ambito di azioni sulla sanità, un punto fondamentale è quindi la prevenzione.

“Siamo – ha ricordato – la nazione che è tornata ad essere la seconda più longeva al mondo dopo il Giappone, come dicono i dati Istat”.

