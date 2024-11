Regionali Umbria, Rizzo: “la sanità è il tema principale per i cittadini”

StrettoWeb

“La sanità è il tema principale delle elezioni regionali”, secondo Marco Rizzo, il quale a Perugia ha incontrato i cittadini al mercato di Pian di Massiano. “Chi si ferma, nove su dieci, parla della sanità”, ha detto all’ANSA a margine della presentazione del libro “Morire per la Nato” organizzata al Perugia Park Hotel, dove è intervenuto insieme all’autore, Fabio Filomeni. “Il voto regionale – rimarca – riguarda una istituzione che di fatto gestisce solo la sanità. Il dato nazionale dice che tra il 70 e l’80 per cento delle spese delle Regioni sono per la sanità, qua addirittura superano l’80 per cento, quindi il tema è la gestione della sanità”.

Il coordinatore nazionale di Democrazia sovrana popolare, candidato alla presidenza della Regione Umbria, sul tema dice che “crediamo che l’aziendalizzazione della sanità pubblica sia stata un errore, e vogliamo trasformare le aziende sanitarie locali in unità sanitarie locali, togliere questa idea della politica che gestisce la sanità”.

