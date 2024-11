“L’Umbria del domani”, confronto tra Stefania Proietti e Donatella Tesei

StrettoWeb

Città e rigenerazione urbana, turismo, digitale e intelligenza artificiale. Sono le sfide da affrontare con “apertura e coraggio” per cambiare il futuro dell’Umbria e che la Confcommercio ha voluto mettere al centro dell’evento annuale “Imprese futuro Umbria”. All’auditorium San Francesco al Prato di Perugia, chiamando quindi a raccolta imprese, istituzioni e comunità regionale su temi strategici per lo sviluppo, si è parlato anche de “L’Umbria del domani” con un confronto tra Stefania Proietti e Donatella Tesei, due candidati alla presidenza della Regione alle prossime elezioni regionali in Umbria.

Per Confcommercio occorrono politiche “per riportare la residenzialità nei centri storici e per valorizzare gli esercizi di prossimità”, e si deve avere il coraggio “di parlare di turismo pensando più in grande” e infine “di guardare in faccia rischi e opportunità portati dall’innovazione tecnologica e dall’intelligenza artificiale“, con le inevitabili ricadute su società, consumi, lavoro e fare impresa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.