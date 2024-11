Regionali, Salvini: “stiamo investendo miliardi per le infrastrutture dell’Umbria”

StrettoWeb

“Stiamo investendo non milioni ma miliardi per collegare gli umbri, studenti, pendolari e lavoratori, alle regioni vicine via treno e via auto”: lo ha sottolineato il ministro delle Infrastrutture e segretario della Lega Matteo Salvini in Umbria per alcune iniziative in vista delle regionali. In particolare per sostenere Donatella Tesei, presidente uscente e ricandidata per il centrodestra.

“Sicuramente – ha detto Salvini– avere una regione che continua nel progetto di sviluppo dopo 50 anni di sinistra sarà importante. Conto che scelgano una squadra che in questi cinque anni ha fatto tanto. Ricordo solo il dimezzamento delle liste d’attesa in sanità ereditate dalla sinistra, quella che parla dopo avere avere governato per 50 anni questa terra”.

