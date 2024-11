Regionali Emilia Romagna, Ugolini: “io ci credo fino all’ultimo, vedo la voglia di cambiamento”

StrettoWeb

“Io ci credo fino all’ultimo, anche perché in tre mesi le cose sono cambiate. Vedo molta attenzione, molta voglia di cambiare e il desiderio di avere un’altra possibilità, che cambi il futuro della nostra regione”. Lo ha detto il candidato del centrodestra in Emilia Romagna, Elena Ugolini. “Vedo tantissima attesa, tantissimo coinvolgimento. Sono partita il 9 luglio con poche persone al giorno, poi sono andata avanti con cento, poi con mille, poi con migliaia. Ho visitato tutti i territori, dalle piccole città, dal piccolo comune di 370 abitanti, dalle coste alle montagne, fino alle colline e ho visto una regione bellissima, ma una regione che ha voglia di futuro”.

Per Ugolini “ci sono delle cose da fare, ci sono dei problemi da risolvere e ci sono delle leve su cui dobbiamo agire per crescere. Penso alla famiglia, alla natalità, alle imprese, all’agricoltura, a una sanità che metta al centro i pazienti. Penso alla cura del territorio. Penso ai giovani e alla possibilità che possano decidere di star qui perché qui trovano le stesse condizioni che potrebbero trovare all’estero. Poi penso all’educazione, alle mamme, ai papà. Penso agli anziani che devono avere una buona vita. Penso a un futuro che sia pieno di possibilità per tutti”.

