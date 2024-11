Regionali Emilia Romagna, Tajani: “l’alternanza fa bene altrimenti è dittatura”

StrettoWeb

“Nel ’94 un signore che si chiamava Silvio Berlusconi ha impedito che tutta l’Italia diventasse come l’Emilia Romagna”, ha detto il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, durante la manifestazione di chiusura della campagna elettorale del Centrodestra a Bologna. Nella regione esiste una stratificazione di potere”, secondo Tajani, per la quale “o sei dei loro o non sei. Sei solo un numero che non conta niente”.

“L’alternanza fa bene altrimenti è dittatura. Dittatura democratica? Sì, ma ci sono tanti paesi dove si vota ma c’è una dittatura democratica. L’alternanza è liberta, guardate gli Stati uniti. Solo qua devono vincere loro, ma qualcosa sta cambiando”, conclude Tajani.

