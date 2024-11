Regionali, Ascani: “all’Umbria serve investire in innovazione e sviluppo”

StrettoWeb

“Investire in innovazione e sviluppo sostenibile, è questo che serve all’Umbria oggi, l’impegno imprescindibile per i prossimi anni. Stefania Proietti ha individuato con chiarezza la questione. Occorre valorizzare il tessuto produttivo e imprenditoriale della regione e accompagnare aziende e lavoratori nella transizione ambientale ed energetica, se non vogliamo correre il rischio di vedere sprofondare la nostra economia”, lo sostiene Anna Ascani, Vicepresidente della Camera e deputata del Pd.

“Secondo dati GreenItaly 2024, sono già oltre 8 mila le imprese umbre che hanno puntato su tecnologie green. Ma non basta”, aggiunge Ascani.

