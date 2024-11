Reggio, Emirate Shrine Rhegion dona il libro “Nella terra della notte” alla Biblioteca di alcune Scuole della città

StrettoWeb

Lo Shrine International è un’associazione filantropica che opera a favore dell’infanzia: con particolare attenzione ai bimbi e alle bimbe ammalate. Fondato nel 1872 a New York, ha sede centrale a Tampa e 200.000 aderenti in tutto il mondo. Negli Stati Uniti d’America, in Canada e Messico gestisce numerosi ospedali pediatrici. La sua immagine simbolo è un uomo con un bimbo su un braccio e sull’altro una stampella.

L’Emirate Shrine Rhegion (nato lo scorso marzo nella città della Fata Morgana) per celebrare i 200 anni di vita (1824-2024) del Museo Egizio di Torino ha donato il libro per bambini “Nella terra della notte” alla Biblioteca di alcune Scuole della città e della provincia. Scritto da Alessandro Vicenzi e illustrato da Roberto Lauciello, il libro è il primo titolo della collana di narrativa di Franco Cosimo Panini Editore, dedicata alle avventure della Banda delle Bende.

