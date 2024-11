Reggio Calabria, venerdì la presentazione dell’evento “AUTentico Natale”

StrettoWeb

Venerdì 29 novembre 2024, alle ore 11 presso la sede della Fondazione Antonino Scopelliti, in Via Fata Morgana 43 a Reggio Calabria, verrà presentato nel dettaglio l’evento AUTentico Natale. L’evento, che si terrà nella serata di lunedì 2 dicembre nella suggestiva cornice del Resort “Altafiumara”, ha lo scopo di far luce sulle tematiche relative ai disturbi dello spettro dell’autismo.

Interverranno alla conferenza Rosanna Scopelliti, presidente della Fondazione, Domenico Barresi, referente Rose Blu Cooperativa Sociale, Lorenzo Labate, presidente Confcommercio Reggio Calabria.

