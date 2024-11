Reggio Calabria, via al torneo di Guerin Subbuteo: calcio d’inizio di Belardi. A lui un regalo speciale colorato d’amaranto | FOTO

StrettoWeb

E’ partita ufficialmente la tappa del torneo di Guerin Subbuteo di Reggio Calabria. Oggi e domani, dalla mattina fino alle 18, al PalaMazzetto (Palestra del Pianeta Viola), tantissime squadre e altrettanti giocatori si sfideranno in una delle tappe di uno dei tornei più importanti di questo sport, tornato in auge negli ultimi anni.

Questa mattina, un ospite speciale ha dato il via ufficiale al torneo: calcio d’inizio affidato infatti a Emanuele Belardi, che dalle parti dello Stretto non ha ovviamente bisogno di presentazioni. L’ex portiere della Reggina ha dato il primo calcio, come si può vedere nella foto in alto, lasciando poi proseguire le squadre nel torneo che si svolgerà anche per tutta la giornata di domani. Prima del via, a Belardi è stato regalato un set di pedine storiche di subbuteo colorate d’amaranto, il colore della maglia di cui è bandiera, la Reggina. A corredo dell’articolo tutte le immagini.

