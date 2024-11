A Reggio Calabria torna il Salone dello Studente: INFO e PROGRAMMA

StrettoWeb

Torna a Reggio Calabria il Salone dello Studente di Campus: un evento diffuso che per due giorni, il 13 e 14 novembre, riempirà gli spazi di Piazza Italia, Palazzo San Giorgio e Palazzo Alvaro: attesi 10mila giovani dalle scuole della città e della regione. Formazione e lavoro. Studio e opportunità professionali. Il Salone, a ingresso libero e gratuito, previa registrazione sul sito www.salonedellostudente.it, sarà aperto dalle 9.00 alle 13.30. Oltre 30 fra università, accademie, ITS e scuole di alti studi, 15 gli incontri.

Al taglio del nastro presenti, insieme a Domenico Ioppolo, amministratore delegato di Campus, Maria Stefania Caracciolo, assessore regionale all’Istruzione, Anna Maria Briante, assessore all’Istruzione del Comune di Reggio Calabria, Antonino Tramontana, presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Antonino Domenico Cama, dirigente USR Calabria, Pasqualina Maria Zaccheria, dirigente tecnico USR Calabria. “Torniamo in Calabria con il Salone dello Studente, una manifestazione molto attesa e apprezzata da studenti e docenti della regione”, dice Domenico Ioppolo, “e lo facciamo con convegni e appuntamenti di alto livello, oltreché con la consueta presenza di atenei e accademie che si presentano ai giovani”.

I convegni

Il Salone dello Studente sarà anche l’occasione per parlare della Calabria, di come sia cambiata negli ultimi anni e di quali e quante opportunità per i giovani questo territorio sia in grado di offrire. Tutto questo nel convegno Vivere e lavorare in Calabria (14 novembre, ore 11.00). A partire dal podcast L’omicidio Scopelliti. Storia di un magistrato (non) ucciso dalla mafia, di Massimo Brugnone, giornalista di Milano Finanza, l’autore converserà con Angelo Marra, presidente della sezione Imprese Varie di Confindustria Reggio Calabria, Domenico Nicolò, docente di Economia aziendale all’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Domenico Ioppolo, ad Campus e Rosanna Scopelliti, presidente della Fondazione Antonino Scopelliti e figlia del magistrato. Un convegno che ha l’obiettivo di lanciare uno sguardo positivo su un territorio, quello calabrese, storicamente difficile per gli under 30: insieme alla Basilicata, la Calabria è infatti la regione con più elevato tasso migratorio d’Italia, meno 5,2 per mille (la media del Mezzogiorno, si attesta sul -2,7 per mille). E a partire sono i giovani (dati elaborati da www.opencalabria.com).

Giovani che hanno bisogno di certezze per individuare la propria strada. Ed è proprio ciò di cui si parlerà nel convegno “I nuovi percorsi che guardano al futuro” (14 novembre, ore 9,00), rivolto a dirigenti scolastici, referenti per l’orientamento e famiglie degli studenti delle scuole secondarie di primo grado con Antonino Domenico Cama, Dirigente USR Calabria, Pasqualina Maria Zaccheria, Dirigente tecnico USR Calabria e Maurizio Adamo Chiappa, Direttore Generale per l’istruzione tecnica e professionale presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Modera Domenico Ioppolo.

Dedicata a dirigenti scolastici degli Istituti tecnici e professionali, ai referenti per l’orientamento e per la filiera Tecnologico Professionale delle scuole secondarie di secondo grado è la Conferenza di servizio “La Riforma dell’Istruzione Tecnica e Professionale 4+2” (14 novembre, ore 11,00). Si parlerà della Legge 121 sull’“Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale”, della sperimentazione nell’anno scolastico 2025/26, dei piani di accompagnamento della riforma da parte del Ministero e di Indire e dei finanziamenti. Oltre ai relatori già citati, interverrà Giovanni Calabrese, assessore alle Politiche per il Lavoro e alla Formazione professionale della Regione Calabria.

Il Salone di Campus, organizzato con il patrocinio dell’Agenzia Nazionale per i Giovani e del Comune di Reggio Calabria, e con il sostegno di USR Calabria, vedrà la partecipazione dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e dell’Università della Calabria. Focus sulle carriere dell’arte e del design e sulle professioni social e green mentre i Consulenti del Lavoro presenteranno GenL, il videogame sul lavoro etico che esplora le dinamiche del mondo lavorativo. Decidere se frequentare i corsi di un ateneo o di una scuola di alta formazione o iscriversi a un’accademia artistica. O ancora intraprendere un’esperienza all’estero. Tante le strade possibili da imboccare. Al Salone, grazie a incontri con gli esperti delle varie realtà formative, alle presentazioni dei corsi e ai suggerimenti degli psicologi dell’orientamento, sarà più semplice individuare la propria. I ragazzi e le ragazze partecipanti saranno anche coinvolti nella presentazione delle attività di Plastic Free, l’organizzazione di volontariato che si batte per la riduzione dell’uso della plastica.

I docenti che accompagnano le proprie scolaresche potranno seguire l’incontro a loro dedicato Educazione finanziaria è Educazione civica, a cura di Aief, Associazione Italiana Educatori Finanziari. Il Salone, a ingresso gratuito, aperto dalle 9.00 alle 13.30 con due fasce orarie d’ingresso, garantirà agli studenti partecipanti fino a 10 ore di crediti utili ai fini Pcto. Tutti gli eventi del Salone saranno trasmessi in streaming, chi non potrà partecipare potrà collegarsi con la LIM scolastica o con il proprio device.

Cosa è il salone dello studente

Il Salone dello Studente di Reggio Calabria è un evento Campus. Con il patrocinio di Agenzia Nazionale per i Giovani, Comune di Reggio Calabria. Media partner: Class Editori, Radio Roma Sound, Up Tv, La Voce della Scuola; Partner: Dispenso, CNPR Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e dei Periti Commerciali, Consulenti del Lavoro – Consiglio Nazionale dell’Ordine, ESN, Erasmus Student Network, Irase Nazionale, Enfap Italia. Partner tecnico: LutinX.com, Digital Data Certification.

Il programma del Salone dello Studente a Reggio Calabria | PDF

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.