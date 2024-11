Reggio Calabria, che successo al Museo del Bergamotto per la Rassegna del Giornalismo Agroalimentare e Agroindustriale

StrettoWeb

La 5ª edizione della Rassegna del Giornalismo Agroalimentare e Agroindustriale Pro Sud si è appena conclusa, segnando un grande successo in termini di partecipazione e contenuti. L’evento, che si è svolto dal 21 al 23 novembre 2024 presso il Museo Nazionale del Bergamotto e del Cibo di Reggio Calabria, ha rappresentato un’importante vetrina per le eccellenze agroalimentari e agroindustriali del Sud Italia.

Organizzato dalla Fondazione ITS Academy per l’Efficientamento Energetico di Reggio Calabria, presieduta dal prof. Vittorio Caminiti e diretta dal dott. Giuseppe Sciacca, l’iniziativa ha coinvolto operatori, esperti e appassionati del settore, con un programma ricco di attività interattive, convegni e premiazioni. La presenza costante, nelle tre giornate e stata quella della dirigente Cama Anna Maria, che ha fatto sentire fortemente il sostegno e la presenza del Polo Tecnico – Professionale Righi-Boccioni – Fermi.

I premiati

I veri protagonisti della 5ª Rassegna del Giornalismo Agroalimentare e Agroindustriale Pro Sud sono stati i Premiati, che hanno ricevuto i Premi per l’Efficientamento Energetico ai Consorzi per la 5ª Rassegna del Giornalismo Agroalimentare e Agroindustriale Pro Sud. I quali sono stati:

Consorzio di Tutela dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP – ritirato dal Presidente Gerardo Diana;

Consorzio di Tutela della Ricotta di Bufala Campana DOP – ritirato dal Presidente Benito La Vecchia;

Consorzio di Tutela del Bergamotto di Reggio Calabria DOP – ritirato dal Presidente Ezio Pizzi;

I Premi per l’Efficientamento Energetico ai Giornalisti per la 5ª Rassegna del Giornalismo Agroalimentare e Agroindustriale Pro Sud. sono andati:

Alla Giornalista Fosca Tortorelli, Premio Giornalista Web dell’Anno 2024 per la 5ª Rassegna del Giornalismo Agroalimentare e Agroindustriale Pro Sud;

Al Giornalista Riccardo Giacoia, Caporedattore RAI Tre Calabria, Premio Giornalista TV dell’Anno 2024 per la 5ª Rassegna del Giornalismo Agroalimentare e Agroindustriale Pro Sud;

Al Giornalista Riccardo Lagorio, Premio Giornalista Carta Stampata dell’Anno 2024 per la 5ª Rassegna del Giornalismo Agroalimentare e Agroindustriale Pro Sud.

Coinvolti Gerardo Sacco e due giornalisti del settore

Un momento centrale dell’evento è stato il coinvolgimento del maestro Gerardo Sacco, celebre orafo e ambasciatore culturale del Mezzogiorno, che ha presentato la sua ultima creazione, la “Tartaruga”, un gioiello simbolico che celebra l’impegno per la sostenibilità e la protezione dell’ambiente. Sacco, oltre a partecipare come testimonial ufficiale, ha anche preso parte alla cerimonia di premiazione, dove sono stati riconosciuti i meriti di figure di spicco nel mondo del giornalismo agroalimentare e agroindustriale.

Tra i premiati di questa edizione, che hanno ricevuto L’AWARD, sono due giornalisti che rappresentano l’eccellenza del Giornalismo di questo settore, e sono Beppe Convertini, Edoardo Raspelli, che si sono distinti per la loro eccellenza nel raccontare le storie e le tradizioni agroalimentari italiane. Non solo i due giornalisti hanno apprezzato il premio, la manifestazione, rimanendo suggestionati dalla location dell’evento, il Museo Nazionale del Bergamotto, ma hanno preteso di associarsi alla Confraternita del Bergamotto e del Cibo di Reggio Calabria, volendo con questo gesto suggellare un rapporto e rimanere in contatto con la nostra realtà.

Il programma ha visto anche la partecipazione di numerosi esperti, tra cui ricercatori e imprenditori, che hanno condiviso le loro esperienze sul tema dell’efficienza energetica, della sostenibilità e dell’innovazione nel settore agroalimentare. I laboratori esperienziali, le degustazioni e i cooking show hanno offerto ai partecipanti l’opportunità di conoscere e apprezzare i prodotti tipici del Sud Italia, con un’attenzione particolare all’efficienza energetica e alla valorizzazione delle risorse locali.

A ufficializzare l’evento, in rappresentanza della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria è stato l’assessore Giovanni Latella, il quale ha magnificato l’impegno, per questo specifico comparto e per lTS, della Giunta comunale e del sindaco avv. Giuseppe Falcomatà..

Tra gli appuntamenti più significativi, si segnala l’omaggio al Maestro Pasticcere Domenico Caminiti, recentemente scomparso, che ha lasciato un segno indelebile nel panorama della pasticceria con il suo dolce al bergamotto. Durante la rassegna, sono stati premiati gli studenti dell’Istituto Alberghiero IPSEOA “Gagliardi” di Vibo Valentia e dell’Istituto Professionale Alberghiero Turistico Trecroci di Villa San Giovanni, per i loro progetti innovativi nel campo della gastronomia.

Inoltre, le giornate sono state arricchite da momenti di riflessione sul futuro del settore agroalimentare, con interventi da parte di esperti accademici e imprenditori, e dalla partecipazione di numerosi operatori del settore, che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi su temi cruciali come il risparmio energetico e la sostenibilità.

Interventi e prodotti

Tra questi hanno fatto la differenza, per qualità e innovazione, con il Talk show “un successo poco annunciato” con lo Zibibbo e il Nero D’Aspromonte (Vitigno Calabrese Nero) del 2021 della Azienda. Agricola CERAMIDA la dott. ssa Saveria Sesto giornalista – scrittrice – enologa che ha intervistato l’imprenditore PASSALACQUA RODOLFO, che con la degustazione, di un profitteroles allo Zibibbo, realizzato del Maestro Pasticcere Antonello Fragomeni presidente APAR (Associazione Pasticceri Artigiani Reggini)

Ancora una eccellenza è stata presentata, con un altro Talk Show, dedicato ai salumi e i formaggi della Città medievale di Gerace, della Azienda Agricola salumi di Gerace di Salvatore Orlando. È stato un vero e particolare momento di suggestione, la presentazione di un distillato speciale, al bergamotto di Reggio Calabria, il Gin 1750 al Bergamotto di Reggio Calabria. “I formaggi della tradizione Cosentina” della Azienda. Casearia PIGNATARO CASEIFICIO ARTIGIANALE, curata e rappresentata dall’imprenditore PAOLO PIGNATARO e famiglia, che ha deliziato i giornalisti presenti con una mozzarella fatta al momento.

IL Suino Nero d’Aspromonte, presentato dal dott. Francesco Macrì Presidente Cooperativa Maiale Nero d’Aspromonte, il quale ha raccontato i successi e l’esperienza imprenditoriale di questo prodotto unico nel suo genere. A seguire una degustazione curata personalmente del dott. Francesco Barretta presidente APZ direttore Cooperativa Maiale Nero d’Aspromonte. una sessione è stata dedicata al mondo dei “Grani antichi & futuri”, gli imprenditori intervenuti hanno proiettato una realtà a pochi conosciuta. Ad aprire le danze è stato “Il Panificio del Sud”, con l’incontro con la Bakery Lievito un fenomeno tutto reggino, dell’imprenditore Rocco Caridi.

Un incontro tutto di rispetto è stato quello con la “Fondazione Grani Futuri”, un sistema diverso di produrre i grani, dove la giornalista Sarah Incamicia ha intervistato l’imprenditore dott. Antonio Cera. La pasta non poteva mancare, parlando di grani, infatti il Pastificio Santa Chiara, una eccellenza del Sud, quello discriminato dalla mafia e dalle istituzioni, con l’intervista della giornalista Dominga Pizzi all’imprenditore Domenico Strangio e il dott. Domenico Altomonte i quali hanno raccontato le loro esperienze, in una terra difficile. Non si poteva non dare spazio alla Associazione “Cittadinanza Attiva Pellegrina” un progetto di resilienza rappresentata dal coordinatore avv. Gianluca Maisano il quale ha raccontato il “Pane Tradizionale di Pellegrina “Secria”.

Il tocco finale è stato affidato al dott. Filippo Teramo, giornalista, direttore editoriale di Lifeemotions, magazine luxury sul made in Italy. Questi ha incontrato il Dott. Walter Cricrì, il quale con una Master Class – Approccio Sensoriale all’Assaggio del Pane – ha voluto curare personalmente nella qualità di direttore Nazionale ANAPI (Assaggiatori Nazionali Pani).

Il programma

Programma in evidenza:

Giovedì 21 Novembre: Focus su social media e gastronomia, Talk Show con il panificio “Lievito”, e premiazioni del “Premio Social Gara” e del “Premio Maestro Pasticcere Domenico Caminiti”.

Venerdì 22 Novembre: Convegni e laboratori esperienziali sul tema “Chiave di Accesso al Mondo del Lavoro”, con interventi di esperti in agricoltura, biometano, e sottoprodotti agroalimentari.

Sabato 23 Novembre: Premiazione dei giornalisti e degli imprenditori più meritevoli, con un focus sulla promozione del patrimonio agroalimentare del Sud.

Questa edizione della Rassegna ha rappresentato non solo un momento di celebrazione delle eccellenze gastronomiche del Sud Italia, ma anche un’importante opportunità di crescita e sviluppo per l’intero settore agroalimentare e agroindustriale, con un forte impegno verso la sostenibilità e l’innovazione.

Hanno raccontato, presentano e fatto degustare le loro specialità, con “Momento Cooking Show” a cura dei più noti protagonisti del mondo professionale gastronomico, tra i quali: lo executive Chef Giuseppe Romano de “Lapprodo” e Coordinatore Eurotques Calabria; Il presidente Nazioanle Associazione Italiana Gelatieri (AGI) dott. Vincenzo Pennestrì, la Chef Executive Eleonora Marcello.

La degustazione del tipico “Gusto Sud”. Laboratori esperienziali gastronomici – cooking show – sono stati curati e coordinati dalla Confraternita del Bergamotto e del cibo di Reggio Calabria guidata dalla Priore Cristina Sarica e dalla Confraternita della Frittola reggina 2019 guidata dal priore Mimmo Melidona.

