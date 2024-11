Reggio Calabria, Sorical scrive al Comune: “situazione diga del Menta critica, flusso ridotto del 55%”

StrettoWeb

Il Direttore Operativo – Idrico ing. Giuseppe Sorrentino e il Responsabile Distretto Idrico 6 di Reggio Calabria, ing. Massimo Macrì hanno inviato una comunicazione alle istituzioni relativamente al perdurare della siccità nell’area della città di Reggio Calabria. La comunicazione è stata inviata al Comune di Reggio Calabria e quindi al Sindaco Avv. Giuseppe Falcomatà, al Vicesindaco con Delega all’Ambiente Dott. Paolo Brunetti, al Capo di Gabinetto

Avv. Antonio Ruvolo, alla Direzione Generale Avv. Demetrio Barreca e al Delegato Servizio Idrico Integrato Dott. Franco Barreca, al Settore 3 e Settore 13 Urbanistica e Pianificazione territoriale Manutenzione Ing Francesco Minutolo, Arch. Domenico Macrì, al Settore 9 Ambiente Ing. Domenico Richichi, alla Prefettura di Reggio Calabria, alla Regione Calabria Presidente Regione Calabria On. Roberto Occhiuto, al Dipartimento Ambiente e Territorio Direttore Generale ing. Salvatore Siviglia e al Dipartimento Protezione Civile Dirigente Generale Dott. Domenico Costarella. Nella comunicazione avente oggetto “Città di Reggio Calabria – emergenza approvvigionamento schema del Menta” si legge quanto segue:

“Con grande preoccupazione rappresentiamo il costante peggioramento delle condizioni della già severa criticità idrica causata dal permanente stato di siccità che interessa ormai da mesi l’intera area sud-orientale della città metropolitana di Reggio Calabria e che, in particolare, sta incidendo in maniera estremamente grave sulla risorsa idropotabile proveniente dall’invaso del Menta, con conseguenze importanti sullo schema idrico ad esso sotteso”.

“L’invaso in questione, già da mesi ai minimi storici, ha ormai raggiunto il livello di soglia minima di captazione alla quota di 1.394,40 m.s.l.m. a causa del mancato apporto degli afflussi derivante dal persistente stato di assenza di precipitazioni. L’incipiente esaurimento della risorsa, obbliga Sorical ad una ulteriore diminuzione di 100 l/s rispetto l’attuale portata pari 350 l/s, riducendo così complessivamente il flusso idropotabile al 55% rispetto le condizioni di esercizio ordinarie (rif. novembre 2023). Tale manovra, ormai non più procrastinabile, comporterà inevitabilmente conseguenti riduzioni per le forniture idropotabili dell’area centro-settentrionale della città di Reggio Calabria”.

“In particolare, le zone urbane servite dai serbatoi Lazzaretto, San Sperato, Trabocchetto, Modena, Santa Caterina, Vito ed Eremo, stante il perdurare di totale assenza di eventi meteorici, con ogni probabilità saranno già dai prossimi giorni inevitabilmente soggette a turnazioni sempre più stringenti. Al fine di mitigare per quanto possibile lo stato di severa criticità nell’approvvigionamento idropotabile Sorical, come già anticipato nella “relazione sullo stato di criticità” dello scorso agosto, ha attivato le procedure emergenziali per lo sfruttamento del volume residuo, posto al di sotto della bocca di presa inferiore dell’opera di captazione della diga, pari a circa 2 milioni di metri cubi, diversamente non utilizzabile, al fine di garantire una ulteriore autonomia di circa tre mesi, all’attuale portata ridotta. Al contempo, sta inoltre procedendo all’esecuzione dei ripristini funzionali necessari per la riattivazione di ulteriori emungimenti in area metropolitana (pozzo Costantino, Prumo e Via Lia) che possano fornire risorsa complementare, seppure in quantità minore rispetto ai volumi persi”.

“Stante la gravità della situazione, l’invito è sempre quello porre massima attenzione alla riduzione dei consumi ed all’uso davvero parsimonioso della risorsa che riteniamo debba essere compiuto in primis dai cittadini, nonché l’eliminazione di ogni uso improprio. Si sollecita inoltre un rafforzamento del controllo del territorio al fine di individuare e scongiurare ogni situazione di spreco. Per quanto nelle possibilità dei mezzi a disposizione, Sorical proseguirà con le attività di pronto intervento per gli approvvigionamenti integrativi a mezzo di autocisterne. Tanto si rende per doverosa informazione. Si rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento a riguardo”.

