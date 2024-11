Reggio Calabria: sbarcati questa mattina 70 migranti soccorsi nei giorni scorsi

StrettoWeb

Sono sbarcati questa mattina presso il porto di Reggio Calabria, 70 migranti a bordo della nave “SoS Humanity 1“. I migranti sono stati soccorsi due giorni al largo della costa calabrese. Il gruppo è composto da 43 uomini, una donna e 26 minori non accompagnati di nazionalità eritrea, etiope, gambiana, maliana senegalese, sudanese e siriana. Per il momento i migranti saranno alloggiati provvisoriamente in due tensostrutture realizzate nel porto in attesa dei controlli amministrativi e sanitari, in attesa dei successivi trasferimenti.

