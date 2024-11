Reggio Calabria, il Salone dello Studente chiude con il botto: 15 mila studenti in cerca di orientamento

StrettoWeb

Grandissimo successo per il Salone dello Studente di Campus: un evento diffuso che per due giorni, il 13 e 14 novembre, ha riempito di gioventù gli spazi di Piazza Italia, Palazzo San Giorgio e Palazzo Alvaro: circa 15mila ragazzi e ragazze dalle scuole della città e da tutta la regione. “Un salone straordinario, con una partecipazione di numerosissime scuole da tutta la Calabria”, ha detto Domenico Ioppolo, amministratore delegato di Campus “Un successo che è andato oltre le aspettative e che conferma come il Salone dello Studente a Reggio sia una manifestazione attesissima e ricca di eventi”.

Il Salone ha visto la partecipazione di autorità e rappresentanti delle istituzioni: Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria, Maria Stefania Caracciolo, assessore regionale all’Istruzione, Vittorio Colosimo, dell’assessorato alle Politiche per il Lavoro e alla Formazione professionale della Regione Calabria, Antonino Domenico Cama, dirigente USR Calabria, Pasqualina Maria Zaccheria, dirigente tecnico USR Calabria e membro del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione (in rappresentanza del ministero).

Le parole di Falcomatà

“Il Salone dello Studente è l’occasione per i nostri giovani di poter iniziare a prendere, con maggiore consapevolezza, le prime scelte importanti della loro vita”, ha detto il sindaco Falcomatà. “Siamo orgogliosi che questo Salone dello Studente si sia svolto negli spazi cittadini. È importante che i nostri ragazzi apprendano le possibili opportunità per proseguire il percorso di studi o iniziare a inserirsi nel mercato del lavoro. Da queste scelte consapevoli”, ha concluso il primo cittadino, “si potrà determinare il loro futuro, quello della nostra città e del Paese”.

Il resoconto della due giorni

Migliaia di studenti si sono riversati negli spazi dedicati al Salone, chi per chiedere un incontro con gli esperti di orientamento, chi per fare incetta di volantini, informazioni e piani di studio di atenei, scuole e accademie che hanno dato vita allo spazio espositivo, chi per testare sul campo le proprie aspirazioni e le proprie attitudini.

Il Salone dello Studente ha dato anche l’occasione alle scuole secondarie di secondo grado della città di presentarsi ai più giovani che a gennaio dovranno scegliere il percorso dopo la scuola media. Tra le scuole presenti, l’Istituto Einaudi-Alvaro di Palmi e il Liceo musicale Tommaso Gulli di Reggio Calabria, la cui banda, diretta dal maestro Cettina Nicolosi, ha suonato al Salone. Oltre 30 fra università, accademie, ITS e scuole di alti studi, 15 gli incontri tra cui tre convegni di alto livello istituzionale.

Vivere e lavorare in Calabria. A partire dal podcast L’omicidio Scopelliti. Storia di un magistrato (non) ucciso dalla mafia, di Massimo Brugnone, giornalista di Milano Finanza, l’autore ha conversato con Angelo Marra, presidente della sezione Imprese Varie di Confindustria Reggio Calabria, Domenico Nicolò, docente di Economia aziendale all’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Domenico Ioppolo, ad Campus e Rosanna Scopelliti, presidente della Fondazione Antonino Scopelliti e figlia del magistrato.

“I nuovi percorsi che guardano al futuro”, rivolto a dirigenti scolastici, referenti per l’orientamento e famiglie degli studenti delle scuole secondarie di primo grado con Antonino Domenico Cama, Dirigente USR Calabria, Pasqualina Maria Zaccheria, Dirigente tecnico USR Calabria, membro del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione, e Maurizio Adamo Chiappa, Direttore Generale per l’istruzione tecnica e professionale presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

“La Riforma dell’Istruzione Tecnica e Professionale 4+2”, la Conferenza di servizio dedicata a dirigenti scolastici degli Istituti tecnici e professionali, ai referenti per l’orientamento e per la filiera Tecnologico Professionale delle scuole secondarie di secondo grado. Si è parlato della Legge 121 sull’“Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale”, della sperimentazione nell’anno scolastico 2025/26, dei piani di accompagnamento della riforma da parte del Ministero e di Indire e dei finanziamenti.

Il Salone di Campus è stato organizzato con il patrocinio dell’Agenzia Nazionale per i Giovani e del Comune di Reggio Calabria, e con il sostegno di USR Calabria. Il Salone dello Studente di Reggio Calabria è un evento Campus. Con il patrocinio di Agenzia Nazionale per i Giovani, Comune di Reggio Calabria. Media partner: Class Editori, Radio Roma Sound, Up Tv, La Voce della Scuola; Partner: Dispenso, CNPR Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e dei Periti Commerciali, Consulenti del Lavoro – Consiglio Nazionale dell’Ordine, ESN, Erasmus Student Network, Irase Nazionale, Enfap Italia. Partner tecnico: LutinX.com, Digital Data Certification.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.