Reggio Calabria, ritorna “Allegria Festival” | INFO

Anche quest’anno ritorna la manifestazione artistica “Allegria Festival”, promossa dall’Associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte – APS” con il supporto di Blu Sky cabaret e del Dopolavoro Ferroviario di Reggio Calabria.

Il progetto negli scorsi anni, ha animato le periferie della città di Reggio Calabria con tantissime iniziative formative e spettacoli circensi, teatrali e musicali di artisti nazionali e internazionali. Questa terza edizione, seppur ridotta, intende valorizzare dal 28 novembre, due spazi teatrali e culturali rilevanti nel contesto culturale cittadino, il cine-teatro Metropolitano DLF e il teatro San Bruno.

Una programmazione variegata rivolta a famiglie e bambini con quattro spettacoli di particolare qualità e originalità artistica. Si parte il 28 Novembre alle ore 20,45 al teatro San Bruno con la divertentissima commedia “Tre sfumature di giallo” interpretata dagli attori comici di “Made in Sud” Salvatore Gisonna e Peppe Laurato e con Lucia Giso e Peppe Isaia. A firmare la regia e dare un tocco di classe, un comico di razza, autore Mediaset per oltre 20 anni, Angelo Belgiovine.

La trama prevede una girandola di colpi di scena e situazione comiche che cambieranno di sera in sera, in base alle scelte del pubblico che sarà parte attiva dello spettacolo. Una commedia con un ritmo incalzante e un linguaggio moderno, dove tutti dubitano di tutti e tutti nascondono qualcosa. Il finale non sarà per nulla scontato, anzi potrebbe cambiare di volta in volta, perché? Venite a scoprirlo.

Il 15 dicembre alle ore 18 al cine-teatro Metropolitano di Reggio Calabria andrà in scena lo spettacolo di marionette robotiche “Ecomonsters puppet show” con la compagnia All’Incirco. Sputnik, Laika e le loro marionette a filo, costruite interamente con materiali di recupero, accompagneranno il pubblico in un viaggio sorprendente dove le leggi della fisica si stravolgono e il quotidiano diventa straordinario. Una rivisitazione EcoFantascientifiComica del Frankenstein.

Il 18 dicembre alle ore 20,45 al cine-teatro Metropolitano andrà in scena in prima assoluta la commedia musicale “Caos a Broadway” scritta e diretta da Carlo Aurelio Colico. In scena Carlo Aurelio Colico, Silvio Cacciatore, Benedetta Marcianò e al pianoforte Lucia Matilde Canale. Caos a Broadway è una commedia musicale esplosiva che porta in scena il fascino, le follie e gli imprevisti del mondo del teatro.

Il 26 dicembre alle ore 18, invece, al teatro San Bruno, lo spettacolo di teatro musicale, Circo, Clown “The crazy mozarts” per la regia di Sebastián Guz, con Santiago Blomberg e Sebastián Guz della compagnia franco-argentina Mundo Costrini. Un concerto originale dove niente è quello che sembra. Una sinfonia di gags e situazioni assurde dove il pubblico è complice e partecipe del momento. Un live per ridere, meravigliarsi e cantare insieme a due musicisti pazzi che faranno l’impossibile per sopravvivere a questo emozionante caos musicale.

“Anche se quest’anno, il progetto non è stato sostenuto dai fondi del MIC per le periferie di Reggio Calabria, abbiamo voluto offrire in ogni caso alla città, una programmazione artistica di qualità con artisti nazionali ed internazionali – afferma il direttore artistico e presidente dell’associazione Giuseppe Mazzacuva -. Siamo certi che gli spettacoli saranno apprezzati da grandi e piccini, regalando momenti di spensieratezza e socialità nel periodo natalizio. Il progetto sarà realizzato grazie alla collaborazione con altri Enti culturali della città che si adoperano quotidianamente, a promuovere la cultura e l’arte sul territorio”.

Per aggiornamenti consulta la pagina Facebook e Instagram di Calabria dietro le quinte. Prevendite online su Liveticket.it, presso i punti di rivendita B’Art sul corso Garibaldi 325, Bcenters in via Sbarre Centrali 260 Reggio Calabria. Il botteghino aperto presso i siti degli eventi.

