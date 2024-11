Reggio Calabria, procede il piano di rigenerazione delle arterie stradali

StrettoWeb

Prosegue il piano di rigenerazione delle arterie stradali nella Città di Reggio Calabria. In accordo con E-distribuzione, nell’ottica dei necessari ripristini da eseguire a seguito di interventi manutentivi sui sottoservizi, si sta procedendo al rifacimento di alcune importanti vie del centro storico e della zona sud.

Nello specifico, l’ufficio manutenzione, con il Consigliere delegato Franco Barreca, il Dirigente Minutolo, il funzionario responsabile Brandi, in collaborazione con E-distribuzione, stanno curando il ripristino di via Tripepi e via XXIV Maggio. Il cronoprogramma prevede già l’intervento in via Foti, via Miraglia, via Sales, via Don Orione, via Catanoso, via Andiloro, via Gebbione, via Sbarre Centrali, viale Aldo Moro, via Padre Pio, via Sbarre Centrali, via Fiumarella e via Marina Pellaro.

