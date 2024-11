A Reggio Calabria la presentazione del libro di Vladimir Putin “Le vere cause del Conflitto Russo – Ucraino”

StrettoWeb

“Il centro studi Federico Caffè, una realtà che promuove studi, analisi ed approfondimenti nell´ambito culturale e sociale ha organizzato a Reggio Calabria la presentazione del libro di Vladimir Putin, edito da Visione Editore: Le vere cause del Conflitto Russo Ucraino (dalla traduzione del saggio di V. Putin sull’unità storica di Russi e Ucraini)”. E’ quanto afferma Giuseppe Modafferi tra i fondatori del Centro Studi Federico Caffè. “Il libro contiene un’analisi fatta da Putin nel 2021, quindi antecedente alla cosiddetta operazione speciale, su quella che è la relazione storica tra il popolo russo ed il popolo ucraino, di fatto due popoli con una matrice comune ed uniti nei secoli da varie vicende storiche e culturali, da questa premessa giá all’epoca metteva in evidenza una serie di fatti di azioni che miravano a minare l´unione di questi due popoli“, rimarca Modafferi

“Il libro contiene quindi una testimonianza diretta, analitica e dettagliata interessante sia sotto il profilo storico che politico, un documento che merita essere letto con attenzione per avere un quadro piú obiettivo sui reali motivi di una guerra che si trascina da piú di 1000 giorni con sacrificio di vite umane ed effetti economici drammatici sulla economia Ucraina e su quelle dei paesi coinvolti. L´obiettivo non è assumere un approccio da tifoseria, parteggiare per l´una o per l´altra parte, ma è confrontarsi con basi documentali per riuscire ad accertare la situazione reale ed avere un quadro obiettivo e veritiero di cosa realmente stia accadendo. Come affermava Socrate il male maggiore è l´ignoranza, la cura è la conoscenza, in quest´ottica è orientato lo spirito dell´iniziativa; permettere allargare lo spettro di conoscenza, in un momento storico dove notiamo una serie di interferenze sul piano della descrizione della realtá e quindi la scoperta della veritá”, spiega Modafferi.

Il libro è edito da Visione Editore, casa editrice reggina, la quale ha ottenuto l´autorizzazione, tramite ambasciata russa in Italia, alla pubblicazione del documento. Il libro è stato presentato a Roma nel mese di ottobre nella prestigiosa cornice dell´ambasciata Russa, nell´occasione si è svolto un interessante dibattito dai toni e costruttivi.

Presentazione a Porto Bolaro

L´1 dicembre, presso l’accogliente cornice del Porto Bolaro Shopping center verrà presentato a Reggio Calabria. L´incontro vedrà moderatore il giornalista Peppe Caridi Direttore di Strettoweb, interverranno dopo i saluti dell’ing. Pino Falduto, Giuseppe Modafferi tra i fondatori del Centro Studi Federico Caffè, Pino Toscano Giornalista, Bruno Scapini Ambasciatore, che ha seguito tutti gli aspetti diplomatici per addivenire alla pubblicazione dell´importante documento di Vladimir Putin. Verranno alcune arie di musica classica a cura del tenore reggino Francesco Anile, per scaldare un pó i cuori. Invitiamo la cittadinanza a partecipare, è importante nell´analisi critica dei fenomeni “audere alteram partem”.

