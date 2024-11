Reggio Calabria, il 23 novembre la presentazione del libro “Come Foglie d’Acanto”

StrettoWeb

La Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve è felice di annunciare un evento che unisce cultura e spiritualità. Il prossimo 23 novembre, a partire dalle 18:30, Don Giovanni Gattuso, parroco della comunità, celebrerà una Santa Messa per la pace nel mondo e in suffragio di tutte le vittime delle guerre, in un momento di riflessione e preghiera per la serenità globale e la memoria delle sofferenze passate.

A seguire, alle 19:00, si terrà la presentazione della raccolta poetica “Come foglie d’Acanto” di Michele Carilli, edita dalla casa editrice La Rosa del Pozzo, presso l’Auditorium Santa Maria della Neve.

Il libro nasce da un’intensa esperienza emotiva vissuta dall’autore durante la stesura delle sue due opere teatrali di successo, 1861 – La brutale verità e Decimo – Come foglie d’Acanto. Quest’ultima, premiata con il riconoscimento del miglior spettacolo per gradimento del pubblico al Gran Premio del Teatro Italiano lo scorso giugno, ha vinto per la sua capacità di trattare vicende storiche poco conosciute, come la tragica storia della Brigata Catanzaro nella Prima Guerra Mondiale.

Durante l’incontro, Carilli parlerà del suo percorso creativo e del profondo legame che unisce le sue poesie a temi di memoria storica, giustizia e rinascita. Tra le poesie più toccanti della raccolta si trova Angelina, che racconta la vicenda di una bambina di nove anni, vittima delle repressioni postunitarie, e che ha permesso all’autore di vincere il Premio Mondiale di Poesia Nosside nel 2014.

L’evento sarà arricchito dalla recita di brani a cura dell’attore Gabriele Profazio, che darà voce alle parole usate da Carilli nelle sue due opere teatrali, creando così un’atmosfera coinvolgente e suggestiva per tutti i partecipanti.

Saluti istituzionali

L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali di Don Giovanni Gattuso Parroco della comunità, e di Filippo Quartuccio, Consigliere della Città Metropolitana di Reggio Calabria con Delega alla Cultura, che daranno il loro benvenuto ai partecipanti e introdurranno i momenti di riflessione e cultura.

L’ingresso all’evento è libero e aperto a tutta la comunità, in un’occasione che promuove la riflessione, la cultura e la preghiera in un contesto di unità e speranza per la pace.

