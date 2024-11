Reggio Calabria: a piazza Duomo si celebra la giornata mondiale del diabete

StrettoWeb

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, l’associazione Diabaino con la collaborazione del Lions Club Reggio Calabria Rhegion, Lions Club Reggio Calabria Castello Aragonese, l’Aild (associazione italiana Lions per il diabete), l’Associazione Italiana Donne Medico, con il patrocinio della FAND (Associazione Italiana Diabetici), del Comune di Reggio Calabria, del Consiglio Regionale della Calabria, sono scesi in Piazza per sensibilizzare la popolazione a scoprire il Diabete sommerso.

Garantire a tutti l’accesso alle cure per il diabete e rafforzare l’educazione sanitaria è il tema del World diabetes day 2024, la Giornata mondiale del diabete, creata nel 1991 da International diabetes federation (Idf) e Organizzazione mondiale della sanità (Oms-Who), che si celebra tutti gli anni il 14 novembre. Se è vero che per il diabete esistono terapie efficaci, non tutti nel mondo riescono a ottenerle, anche perché 3 diabetici su 4 vivono in Paesi a basso reddito. E questo è davvero inaccettabile. Anche quest’anno l’accento è stato posto su uno strumento fondamentale per assicurare l’accesso alle cure: l’educazione sanitaria, sia per i pazienti sia per gli operatori sanitari. A piazza Duomo di Reggio Calabria splendida e partecipatissima mattinata con screening gratuiti della glicemia e dei parametri vitali. I dati confermano che è necessario continuare su questa strada per ricercare il Diabete sommerso, affinché questa malattia cronica ed invalidante non diventi patologia.

Presente Cardia

Presente in Piazza Duomo al fianco dell’Associazione Diabaino il Consigliere Comunale Mario Cardia che da sempre sostiene l’associazione e che ha dichiarato: “una splendida giornata di sensibilizzazione – ad affermarlo il Consigliere Mario Cardia presente in piazza Duomo – Il mio grazie va alla Presidente Gabriella Violi ed a tutta la grande squadra dell’Associazione Diabaino per quanto messo in campo anche quest’anno in occasione della Giornata mondiale del diabete. L’associazione Diabaino è una realtà consolidata nella nostra città, è fondamentale che chi rappresenta le istituzioni sia presente e sia di supporto. Diventa prioritario sensibilizzare e informare l’opinione pubblica su questa malattia, sulla sua prevenzione e gestione, garantendo a tutti l’accesso alle cure per il diabete e rafforzando l’educazione sanitaria”, conclude il Consigliere Comunale Mario Cardia.

