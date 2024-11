Reggio Calabria, parte l’inchiesta sul lavoro con le agenzie di somministrazione | INFO

StrettoWeb

Parte anche a Reggio Calabria l’inchiesta sul lavoro in somministrazione (ex interinale), promossa da NIdiL CGIL Nazionale. Il questionario verrà distribuito nei luoghi di lavoro o presso le sede della Cgil Area Metropolitana di Reggio Calabria. La somministrazione di lavoro è un settore che ha visto una crescita esponenziale negli ultimi anni; oggi riguarda oltre 500 mila posti di lavoro spalmati su tutti i settori produttivi e coinvolge quasi un milione di persone l’anno. Nonostante il periodo di contrazione dell’economia e nonostante un quadro normativo in costante peggioramento, le durate dei rapporti di lavoro sono aumentate e i contratti a tempo indeterminato hanno registrato un notevole incremento, pur permanendo situazioni di eccessivo turn over, soprattutto sui contratti a termine.

Le domande

Le lavoratrici e i lavoratori, assunti dalle Agenzie per il Lavoro, vengono mandati in missione (somministrati appunto) presso le aziende “utilizzatrici” per pochi giorni, o mesi o anche anni. Qual è il percorso che seguono e cosa succede alle loro vite durante e dopo anni di lavoro interinale? Qual è la qualità di questa tipologia di lavoro? Quanto vengono rispettati diritti e delle tutele garantiti sulla carta dalle norme? Qual è il rapporto con le aziende di cui sono “dipendenti” (cioè le agenzie)?

Questi sono alcuni dei quesiti a cui tenta di trovare risposta il questionario composto da 78 domande e diviso in 5 sezioni: dati socio-biografici, canali di accesso alla somministrazione, caratteristiche dell’attuale rapporto di lavoro, salute e sicurezza, rispetto delle norme contrattuali dell’attuale rapporto di lavoro. Le risposte saranno trattate in forma aggregata garantendo la privacy e l’anonimato dei partecipanti.

Le parole di Davide Tarsia (segreteria NIdiL CGIL Reggio Calabria)

“I risultati di questa indagine saranno utili per monitorare e conoscere il reale impatto del lavoro in somministrazione anche nell’Area Metropolitana di Reggio Calabria – commenta Davide Tarsia, della segreteria NIdiL CGIL Reggio Calabria – Per il Sindacato si tratta di raccogliere informazioni sullo stato di salute del settore al fine di migliorare le condizioni di lavoro attraverso la contrattazione e l’azione sindacale. La fotografia che ci verrà restituita ci consentirà anche di seguire molto da vicino l’evoluzione dei processi in atto nel mercato del lavoro italiano. Per questo invitiamo i lavoratori in somministrazione a contattarci presso la sede della Cgil di Reggio Calabria sita in via S. Lucia al Parco n° 6/A, oppure attraverso l’indirizzo di posta elettronica reggiocalabria@nidilcalabria.it e attraverso il canale WhatsApp 3757808956”.

