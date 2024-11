Reggio Calabria ospiterà la 1ª edizione del Concorso Internazionale “Reggio in Danza”

StrettoWeb

Reggio Calabria ospiterà la prima edizione del Concorso Internazionale di Danza “Reggio in Danza” con partner per eccellenza ASC Calabria. L’intera direzione artistica sarà affidata all’associazione 𝐓𝐀𝐋𝐆 composta da 3 grandi professionisti del mondo della danza tra i quali Angela Tiesi e Michele Ferraro. Un week end all’insegna dell’eleganza, precisione, tecnica e ritmo. Corpo, azione, spazio, tempo ed energia saranno gli elementi dei giovani atleti delle tantissime Associazioni ASC del territorio non solo calabrese, ma italiano, impegnati nelle diverse discipline della danza per mettere in mostra il proprio talento ed approfondire lo studio della tecnica.

Due giorni dedicati alla formazione teorico e pratica ove assoluta protagonista sarà la danza, quale essenza della bellezza, della più antica espressioni dell’uomo con il linguaggio del corpo e l’espressione creativa accompagnato ritmicamente dalla musica.

La mattina del 14 e 15 sarà dedicato ai workshop con master class dedicate alle diverse fasce baby, childreen, juniores e seniores nelle categorie di danza classica, modern, hip hop e contemporanea, mentre il pomeriggio si assisterà alle competizioni nei differenti generi coinvolti nel Concorso Internazionale ossia assoli, pas de deux e di gruppo nella danza classica, modern, hip hop e contemporaneo.

Evento al Cilea

Un evento prestigioso per la città di Reggio Calabria, con location l’elegante Teatro Cilea, che si svolgerà nelle giornate del 14 e 15 dicembre dinanzi ad esponenti di chiara fama del mondo della danza, anche come Insegnanti, tra cui il Docente Coreografo Internazionale Alessandro Bigonzetti, il Direttore Artistico MM – Contemporary Dance Company e Agora Coaching Project Dance Michele Merola, Jody Goodman nella categoria modern jazz e Carolyne Dujardin nella categoria Hip Hop. Presente anche la giornalista e critico di danza Ida Zicari che farà parte della Giuria. Ci saranno numerosi premi in palio fra cui numerose borse di studio che forniranno ai partecipanti diverse possibilità di studio in Italia e all’Estero. Tante le categorie che si esibiranno, confronteranno e, soprattutto, allieteranno il folto pubblico presente, di cui già sold out per gli accrediti. Tra le varie le competizioni è previsto un premio particolare per il coreografo con un voucher economico per la “migliore composizione coreografica”.

Le parole di Eraclini

“Siamo lieti e impazienti di vedere quanti bei talenti la nostra terra regala” sono le parole del Presidente ASC Calabria, Antonio Eraclini. “Da anni tentavamo di portare a Reggio un evento di così tanta rilevanza, consapevoli che quando parliamo di sport, consideriamo tutte le discipline sportive di cui la danza è l’eccellenza. Penso che la danza sia presente in ogni sport, ossia nel calcio, nel basket, nel karate ed in tante altre, perché se potessimo durante le competizioni riprodurre delle musiche, allora vedremmo delle danze di diverse tipologie. La danza è nel movimento umano, nella quotidiana movenza ed è per questo che sono onorato ed entusiasta di esser riuscito a esser parte di questo prestigioso evento. C’è una vera e propria gara da parte degli spettatori per essere presenti, per assistere alle performance strepitose che ci aspettano e faremo di tutto per non deludere nessuno”.

“Questa è una imperdibile occasione per i ballerini calabresi”, affermano all’unisono i rappresentanti della Direzione artistica TALG. “Una finestra che si apre al mondo della danza in Calabria. Siamo vicini ai giovani calabresi per offrire un’ulteriore opportunità e con l’occasione scoprire nuovi talenti. Siamo ben consapevoli che il programma che si prospetta è intenso, vista la possibilità di partecipazione ad uno o ad entrambi gli stage del sabato e della domenica pomeriggio, ma ancor più certi che il Concorso Internazionale “Reggio in Danza” offrirà a tutti i partecipanti una fondamentale opportunità di studio e di sana competizione”.

Per informazioni scrivere a info@ascreggiocalabria.it oppure contattare ASC al 3281722070. Possibilità di iscriversi entro l’1 dicembre contattando reggioindanza@gmail.com.

